Orbán Viktor miniszterelnök aláírásával megjelent a Magyar Közlönyben az árrésstopról szóló korábbi rendelet módosítása. A döntés céljaként a kormány az a magyar családok védelmét és az élelmiszer-infláció további csökkentését jelölte meg. Ahogy azt korábban bejelentették, nem vezetik ki novemberben az árrésstopot, hanem meghosszabbítják 2026. február 28-ig, illetve december 1-től kiterjesztettik a listát további 14 termékre:

Marha-fehérpecsenye Marhafelsál Sertés májas és sertésmájkrém Félkemény sajt Sajtkrém, kenhető sajt Alma Körte Szilva Szőlő Fejes káposzta Paradicsom Vöröshagyma Zöldpaprika Bébiétel

Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) parlamenti államtitkára egy hete azt közölte: lesz olyan termék, amelynek akár 40 százalékkal csökkenhet az ára, hiszen jelenleg 90 százalékos árréssel értékesítik, ami a politikus szerint elfogadhatatlan. Ha a kormány intézkedése kell ahhoz, hogy az áremelők ne zsigereljék ki az embereket, akkor legyen így - fogalmazott.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter tárcája azzal érvelt előzőleg, hogy az árrésstop bevezetése tartós és érdemi árcsökkenést eredményezett: a drogériákban átlagosan több mint 27 százalékkal, az élelmiszerüzletekben pedig 20 százalékkal lettek olcsóbbak az érintett termékek. Az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) megdöbbenva fogadta a döntést, amit nem előzött meg hatástanulmány, és amelyet egyeztetés nélkül hozott a kormány. Az OKSZ szerint az árrésstopot nem kiterjeszteni, hanem éppen megszüntetni kellett volna.