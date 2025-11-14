Orbán Viktor miniszterelnök aláírásával megjelent a Magyar Közlönyben az árrésstopról szóló korábbi rendelet módosítása. A döntés céljaként a kormány az a magyar családok védelmét és az élelmiszer-infláció további csökkentését jelölte meg. Ahogy azt korábban bejelentették, nem vezetik ki novemberben az árrésstopot, hanem meghosszabbítják 2026. február 28-ig, illetve december 1-től kiterjesztettik a listát további 14 termékre:

  1. Marha-fehérpecsenye
  2. Marhafelsál
  3. Sertés májas és sertésmájkrém
  4. Félkemény sajt
  5. Sajtkrém, kenhető sajt
  6. Alma
  7. Körte
  8. Szilva
  9. Szőlő
  10. Fejes káposzta
  11. Paradicsom
  12. Vöröshagyma
  13. Zöldpaprika
  14. Bébiétel

Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) parlamenti államtitkára egy hete azt közölte: lesz olyan termék, amelynek akár 40 százalékkal csökkenhet az ára, hiszen jelenleg 90 százalékos árréssel értékesítik, ami a politikus szerint elfogadhatatlan. Ha a kormány intézkedése kell ahhoz, hogy az áremelők ne zsigereljék ki az embereket, akkor legyen így - fogalmazott.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter tárcája azzal érvelt előzőleg, hogy az árrésstop bevezetése tartós és érdemi árcsökkenést eredményezett: a drogériákban átlagosan több mint 27 százalékkal, az élelmiszerüzletekben pedig 20 százalékkal lettek olcsóbbak az érintett termékek. Az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) megdöbbenva fogadta a döntést, amit nem előzött meg hatástanulmány, és amelyet egyeztetés nélkül hozott a kormány. Az OKSZ szerint az árrésstopot nem kiterjeszteni, hanem éppen megszüntetni kellett volna.