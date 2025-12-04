Egyre többen mennek akut légúti fertőzés miatt orvoshoz. Az idei év 48-dik hetében vagyis november 24-e és 30-a között az országban 26 300-an fordultak orvoshoz influenzaszerű, és 210 400-an akut légúti fertőzés tüneteivel – írja a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK).

Influenzaszerű megbetegedéssel orvoshoz forduló páciensek:

a betegek 31,6 százaléka 0-14 éves volt;

a betegek 34,6 százaléka a 15-34 éves fiatal felnőttek közé tartozott;

a betegek 25 százaléka 35-59 éves volt;

a betegek 8,8 százaléka pedig a 60 éven felüliek csoportjába tartozott.

Az akut légúti fertőzéssel orvoshoz forduló páciensek:

a betegek 50,8 százaléka 0-14 éves volt;

a betegek 24,9 százaléka a 15-34 éves fiatal felnőttek közé tartozott;

a betegek 15,9 százaléka 35-59 éves volt;

a betegek 8,4 százaléka pedig a 60 éven felüliek csoportjába tartozott.

A 48. héten összesen 190 betegtől érkezett légúti minta a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Nemzeti Influenza Referencia Laboratóriumába, melyből két minta feldolgozásra alkalmatlan volt.

Az orvosok által beküldött 156 minta közül egy betegnél az influenza A(H1N1pdm09), nyolc betegnél az influenza A(H3), 19 betegnél a SARS-CoV-2 vírus kóroki szerepét igazolták.

Az influenza pozitivitási arány 5,8 százalék, a SARS-CoV-2 pozitivitási arány 12,2 százalék volt.

A kórházak által beküldött kilenc légúti minta közül egy betegnél SARS-CoV-2 vírust mutattak ki. A hagyományos diagnosztikus célú vizsgálat keretében érkezett 25 légúti minta közül egy influenza A(H1N1pdm09), egy RSV, egy parainfluenza, kettő SARS-CoV-2 és három rhinovírus pozitív volt.

A 48. héten akut légúti megbetegedések halmozódásáról egy jelentés érkezett Hajdú-Bihar vármegye területéről, ahol egy bölcsőde volt érintett.

A 30 fő közül (24 gondozott, 6 intézményi dolgozó) 14 kisgyermek betegedett meg lázas felső légúti tünetekkel.

A légúti figyelőszolgálat keretében kijelölt 24 kórház adatai alapján, a 48. héten 90 főt vettek fel kórházba súlyos, akut légúti fertőzés (SARI) miatt, közülük kilencen részesültek intenzív/szubintenzív ellátásban.

A kórházi ápolást igénylő 90 beteg 22,2 százaléka (20 fő) kétéves vagy annál fiatalabb volt, 44,4 százalék (40 fő) 60 éves vagy annál idősebb volt. A kórházi ápolást igénylő betegek közül egy főnél RSV, 16 főnél a SARS-CoV-2 vírus állt a megbetegedések hátterében.

A COVID-19 fertőzöttek 6,3 százaléka (1 fő) 3-5 éves, illetve 75 százaléka (12 fő) 60 éves vagy annál idősebb volt. Az RS vírus okozta SARI megbetegedést egy csecsemőnél diagnosztizáltak.