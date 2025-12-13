Az NNGYK tájékoztatásában azt írja, hogy az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) jelentése szerint az idei influenzaszezon Európában a megszokottnál korábban kezdődött. Az adatok alapján az új vírustörzs világszerte az A(H3N2) esetek mintegy egyharmadáért, az EU/EGT országokban pedig körülbelül feléért felelős.

A genetikai vizsgálatok a hatóság szerint azt mutatják, hogy ez a vírusváltozat kismértékben eltér az idei influenza elleni védőoltásban szereplő H3N2 altípustól. Az új törzset az ún. "K alcsoport"-ba sorolták, amely az influenzavírusokra jellemző kisebb genetikai változásokon ment keresztül – írja az MTI.

Ennek során a vírus felszínén található, az immunrendszer által felismerhető antigének egy része megváltozott, ugyanakkor több elem változatlan maradt - tették hozzá.

Hangsúlyozták, hogy a jelenlegi védőoltás, valamint egy korábbi, hasonló influenzavírus által okozott fertőzés is részleges védelmet nyújthat az új alcsoportba tartozó vírusváltozattal szemben.

Azt írják, a megbetegedés ugyanolyan tünetekkel jár, mint az influenzafertőzések általában: elsődlegesen a 65 év felettiek, az anyagcsere-, tüdő-, szív- és érrendszeri, vagy egyéb krónikus betegségben szenvedők, az immunhiányosak, valamint a zárt intézményben, például hosszú ápolási idejű kórházban vagy bentlakásos intézményben élők lehetnek érintettek a szövődményekben.