A tárgyaló felek szerint a megállapodás akár már a jövő héten létrejöhet a 2026. évi minimálbér és a garantált bérminimum emelésének mértékéről. Legalábbis ezt mondták el a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma (VKF) szerdai monitoring bizottsági ülését követően a munkáltatói és a munkavállalói oldal képviselői.

A Privátbankár azt írja, a VKF munkaadói és munkavállalói oldalának képviselői megegyeztek abban, hogy százalékos értéket egyelőre még nem mondanak.

Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) főtitkárának szavai szerint

„az utolsó napokban vagyunk”, és nagyon jó esélyt lát arra, hogy egy héten belül megállapodjanak, mivel az álláspontok nagyon közeliek.

Bár konkrétumot nem közölt, szerinte a munkaadók elmentek a falig, így mind a két minimális bértétel – a minimálbér és a garantált bérminimum – tekintetében is reálbér-növekedéssel lehet számolni, ha minden jó mederben halad.

Perlusz jelezte, a VKF munkaadói és munkavállalói oldalának szervezetei, köztük a VOSZ is, még egyszer egyeztetnek a saját tagjaikkal. Beszámolója szerint tudomásul kellett venniük ugyanakkor, hogy nem csökkentik a szociális hozzájárulási adót.

Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke is megerősítette, az álláspontok olyan közel vannak, hogy a megállapodást akár már a jövő héten megköthetik. Elmondása szerint a következő napok arra szolgálnak, hogy a még bizonytalan szervezetek testületeiket visszakérdezzék, 1-1 százalékos elmozdulás elfogadása kérdéses még.

A szakszervezeti vezető úgy véli, ha a mostani, szerdai ülésen felmerült emelés mértékét fogadják el véglegesnek, akkor is elérhető a garantált bérminimumot keresők körében a reálbér-emelkedés, a minimálbért pedig közelíteni tudják a bruttó átlagkereset 50 százalékához.

Ha tartották volna magukat a hároméves megállapodáshoz, annak végére 374 600 forintra emelkedne a minimálbér 2027-re.