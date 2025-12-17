Minden autós rémálma, hogy véletlenül rossz üzemanyagot tankol a kocsijába. Az emiatt történő meghibásodásra csak a Casco fizet – hívta fel a figyelmet a CLB. A biztosítási alkusz cég ugyanakkor hozzátette: az olyan vizes tankolás, ami a napokban történt, egyértelműen a kereskedelmi, kiszolgáló egység felelőssége, és annak terhére kapnak kártérítést a károsultak.

Az Economx is beszámolt arról, hogy az M7-es autópálya Balatonkeresztúr közelében található Shell benzinkútjánál néhányan vizes benzinnel tankoltak, emiatt több autó is lerobbant. Mint ahogy az eset után el is hangzott, egyértelmű, hogy a vízzel feltankolt és később meghibásodott járművek javíttatását a forgalmazó cég – adott esetben akár a „vétkes” benzinkút – felelősségbiztosításának terhére rendezik.

Németh Péter, a biztosítási alkusz cég kommunikációs igazgatója szerint ezt a kárrendezést sokan természetesnek tartják – helyesen -, miközben azt általában nem tudják a járműtulajdonosok, hogy akkor is fizet a biztosító, ha véletlenül rossz üzemanyagot tankolnak és ettől áll be a műszaki hiba. Igaz, ehhez Casco biztosítás kell, abból is egy teljeskörű változat, mivel a kötelező gépjármű felelősség biztosítás (kgfb) erre a hibára nem terjed ki.

Annak ellenére, hogy a téves tankolás miatti műszaki hiba elég gyakori, viszonylag kevesen tudják Cascóra rendezni a javíttatást. A szakértő szerint ugyanis sokan még mindig pénzkidobásnak tartják ezt a biztosítási formát, holott elég csak egy súlyos, igen költséges javítással járó motorhibába belefutni rossz üzemanyag miatt, a kártérítéssel máris megtérül az arra költött pénz. A részletre vásárolt járművekre egyébként kötelező Cascót kötni, ez a bankok egyik alapfeltétele.