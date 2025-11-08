Az otthoni autószerelés, engedély nélkül, komoly következményekkel járhat, amelyek között milliós nagyságrendű bírság is előfordulhat. Sokan úgy gondolják, hogy az udvarban végzett autójavítás senkit sem zavar, pedig az engedély nélküli szerelésnek megvannak a maga szabályai, és azok megszegése miatt súlyos büntetésekre számíthatunk.

Ha működésképtelen autót, alkatrészeket, olajfoltos elemeket, akkumulátorokat tárolunk az udvarunkban, az már elegendő ahhoz, hogy „illegális hulladéklerakónak” minősítsék az otthonunkat a hatóságok. Ha még csak hobbiból is szerelgetjük a használaton kívüli járműveket, főleg ha az bontásra ítélt, vagy éppen veszélyes hulladéknak minősül, bizony az már engedélykötelesnek számít – mondta el Tóth Ágoston, barcsi jogász.

A törvény általános szabályként kimondja, hogy tilos a hulladékot felhalmozni, a gyűjtés, a szállítás vagy kezelés szabályaitól eltérő módon elhelyezni vagy kezelni.

Ez azt jelenti, hogy akár otthon, akár családi házban, akár társasházban élünk, a keletkező hulladékot nem lehet rendezetlenül, szabálytalanul tárolni, elhelyezni – tette hozzá a szakember.

A szakember azt is kifejtette, hogy az ellenőrzés főként a hulladékgazdálkodási hatóság hatáskörébe tartozik, amely a vármegyei kormányhivatalokon keresztül működik.

A jogellenesen elhelyezett hulladékok esetében főszabályként a vármegyei kormányhivatal jár el hulladékgazdálkodási hatóságként, továbbá az adott település jegyzője, illetve az önkormányzati környezetvédelmi feladatokat ellátó szervek is részt vehetnek az ellenőrzésben.

A jogsértésekre többféle szankció vonatkozik, például közigazgatási bírság (hulladékgazdálkodási bírság), helyszíni bírság, illetve súlyos esetekben büntetőjogi felelősség is: