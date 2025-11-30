Őrizetbe vették azt a 24 éves hongkongi egyetemistát, Miles Kwant, aki petíciót indított a várost megrázó, 128 halálos áldozattal járó tűz miatt. A The Guardian szerint a kínai nemzetbiztonsági hatóságok szombaton kemény hangú közleményt adtak ki, amelyben „Kína-ellenes zavarkeltőknek" hívták a szerintük "zavart keltő" embereket, és jelezték, hogy aki a katasztrófát Hongkong destabilizálására próbálja felhasználni, azt a nemzetbiztonsági törvény alapján szigorúan megbüntetik.

Kwan annak a csoportnak volt a tagja, amely online petícióban követelte a kormány felelősségre vonását, egy független korrupcióellenes vizsgálat elindítását, az érintett lakók megfelelő elhelyezését és az építési felügyelet átvizsgálását.

A tűz szerdán tört ki a Wang Fuk Court nevű, nyolc toronyból álló, túlzsúfolt állami lakótelepen, amelyet még a nyolcvanas években építettek.

A katasztrófában 128-an haltak meg, 150 embert pedig eltűntként tartanak nyilván. A közel ötezer lakó 40 százaléka 65 év feletti volt, sokan 10-15 négyzetméteres minigarzonokban éltek.

A hatóságok szerint a tűz az alsó szinten keletkezett, majd rendkívüli gyorsasággal terjedt felfelé és épületről épületre. A gyanú szerint ezt nagyban elősegítették a felújítási munkálatokhoz használt, könnyen meggyulladó bambuszállványok, valamint a lakások ablakait borító hálók és műanyagfóliák. A lakók már tavaly jelezték, hogy a felújítás tűzveszélyes lehet, de a hivatal akkor „viszonylag alacsonynak” ítélte a kockázatot. 2024 szeptemberében újra figyelmeztettek a gyúlékony zöld védőhálókra, ám érdemi intézkedés nem történt. A napokban az is kiderült, hogy a toronyházak tűzjelző rendszere sem működött megfelelően - írja a 444.hu.

A tragédia után indult petíció szombatra már több mint tízezer aláírást gyűjtött össze, mielőtt a hatóságok eltávolították, Kwant pedig letartóztatták.

Nem sokkal később egy második, hasonló követeléseket megfogalmazó online petíció is elindult, ezt egy külföldön élő, a Tai Po városrészből származó hongkongi hozta létre. „A hongkongiak igazságot és felelősséget követelnek” – írta az új kezdeményezés kommentjei között.