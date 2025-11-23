Egy Moszkva régióban található hőerőműre mért dróncsapást az ukrán hadsereg – számol be az Ukrinform. A közösségi oldalakra feltöltött videókon robbanásokat hallani, az erőműben pedig erőteljes tűz ütött ki.
Amit tudni lehet a Kyiv Post információi alapján, hogy
három, egyenként 65 négyzetméteres transzformátor gyulladt ki.
A dróntámadás az 1500 megawattos Shatura hőerőművet érte, ez ráadásul a legnagyobb ilyen létesítmény Moszkva közelében. A Shatura 120 kilométerre keletre található az orosz fővárostól.
Szergej Szobjanin moszkvai főpolgármester már szombat este arról beszélt, két ukrán drónt tartóztattak fel, melyek a főváros felé vették az irányt.
