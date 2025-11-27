A szerdán kitört tűz Hongkong Tai Po kerületében a Wang Fuk Court nyolc, 31 emeletes toronyházát érintette, közel 2000 lakással és mintegy 4600 lakóval. A lángok először egy toronyházban törtek fel, majd hamar átterjedtek a komplexum további épületeire, hatalmas fekete füstöt keltve.

Toronyházak égnek Hongkong Tai Po negyedében 2025. november 26-án Kép: Reuters , Tyrone Siu

Mentőalakulatok egy sérültet szállítanak el, miután tűz ütött ki több épületben a Wang Fuk Court lakótelepen Hongkongban Kép: Reuters , Tyrone Siu

Tűzoltók oltják a tüzet Wang Fuk Court lakótelepen Tai Poban, Hongkongban 2025. november 26-án Kép: Reuters , Tyrone Siu

A német Bild arról számolt be, hogy a hatóságok jelentése szerint legalább 44 ember vesztette életét, köztük egy tűzoltó. Több mint 900 túlélőt menedékhelyen kellett elhelyezni, míg további 279 személyt eltűntként keresnek, 29 embert ápolnak kórházban, közülük hétnek kritikus az állapota. A sérültek többsége légúti sérüléseket szenvedett, néhányan égési sérüléseket vagy szén-monoxid-mérgezést kaptak.

A tűzoltási munkálatok továbbra is folynak, a helyszínen több mint 800 tűzoltó dolgozik, akinek sikerült már ellenőrzés alá vonni az elsődleges épületet és a hét égő toronyházból négyet, de a maradék három még lángol. A hatóságok vizsgálják, mi okozhatta a tragédiát.

A lángokban álló Wang Fuk Court tornyokban ragadt áldozat egy hozzátartozója 2025. november 26-án Kép: Reuters , Tyrone Siu

Három embert - két cégvezetőt és egy mérnököt - gondatlanságból elkövetett emberölés gyanújával vettek őrizetbe: az épületeket a felújítási munkálatok miatt bambuszállványok borítják, és az ezekre szerelt építőipari hálók gyorsították a tűz terjedését. Ráadásul sok lakó csukva tartotta az ablakait, és nem hallotta a tűzjelző riasztását.

A hongkongi tűzoltóság a tüzet ötös fokozatú kategóriába sorolta, ami a legsúlyosabb szint, és 17 éve nem volt hasonló. A hatóságok szerint az oltás még órákig eltarthat.