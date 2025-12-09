Hétemeletes irodaépületben keletkezett tűz Indonézia fővárosában, Jakartában.

Az első emeleten kezdődő tűznek egyelőre 17 halálos áldozata van,

de sokakat még nem sikerült kimenekíteni az égő épületből. A helyi televízió bemutatta, hogy több tucat tűzoltó segít az evakuálásban, és elhunytakat is visznek ki az épületből.

???????? OFFICE BUILDING FIRE IN JAKARTA KILLS AT LEAST 17 PEOPLE????



A blaze engulfed a seven-story office building in Central Jakarta, sending thick smoke across the area.



Residents and workers panicked as flames spread rapidly. Police reported at least 17 fatalities.



SRC:… pic.twitter.com/mtDRpgwgqS — Info Room (@InfoR00M) December 9, 2025

Az épület a Terra Drone Indonesia, egy bányászati és mezőgazdasági felhasználású drónokat készítő cég irodáinak ad otthont.

A tűz okát egyelőre még nem tudják a hatóságok.

Ez a tűz egy másik, Hongkongban történő katasztrófát követ, ahol nyolc toronyház gyulladt ki, és legalább 55 ember életét vesztette a tűzvészben.