Hétemeletes irodaépületben keletkezett tűz Indonézia fővárosában, Jakartában.
Az első emeleten kezdődő tűznek egyelőre 17 halálos áldozata van,
de sokakat még nem sikerült kimenekíteni az égő épületből. A helyi televízió bemutatta, hogy több tucat tűzoltó segít az evakuálásban, és elhunytakat is visznek ki az épületből.
???????? OFFICE BUILDING FIRE IN JAKARTA KILLS AT LEAST 17 PEOPLE????— Info Room (@InfoR00M) December 9, 2025
A blaze engulfed a seven-story office building in Central Jakarta, sending thick smoke across the area.
Residents and workers panicked as flames spread rapidly. Police reported at least 17 fatalities.
SRC:… pic.twitter.com/mtDRpgwgqS
Az épület a Terra Drone Indonesia, egy bányászati és mezőgazdasági felhasználású drónokat készítő cég irodáinak ad otthont.
A tűz okát egyelőre még nem tudják a hatóságok.
Ez a tűz egy másik, Hongkongban történő katasztrófát követ, ahol nyolc toronyház gyulladt ki, és legalább 55 ember életét vesztette a tűzvészben.
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!