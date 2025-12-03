Az utasok biztonsága érdekében Budapest Főváros Kormányhivatala továbbra is kiemelten ellenőrzi a BKV autóbuszok műszaki állapotát a járművek karbantartásáért felelős BKV telephelyein, amelyet a sorozatos nyári autóbusz tüzek után rendelt el. A kormányhivatal eddig a Budapesten közlekedő BKV autóbuszok közel felét már átvizsgálta és ezek harmadánál, 32 százalékánál tárt fel műszaki hiányosságot a 2025. augusztus 18. óta tartó átfogó ellenőrzése során.
A BKV a kormányhivatal következetes és rendszeres ellenőrzéseinek hatására folyamatosan kijavítja a feltárt hiányosságokat, valamint a műszaki karbantartás is alaposabb. Ennek következtében jobb műszaki állapotban vannak a buszok, ezzel az utasbiztonság is javul.
Az eddigi ellenőrzéseken tapasztalt legjellemzőbb hibák:
- olajszivárgás a motoron és a váltón (tűzveszélyes),
- az üzemanyag-rendszer nem megfelelő tömítettsége (tűzveszélyes),
- hűtőfolyadék-szivárgás,
- nem megfelelő fékhatás,
- nem megfelelő állapotú gumiabroncsok,
- a kormány és a futómű nem megfelelő állapota és működése.
A kormányhivatal továbbra is kiemelt figyelmet fordít a folyamatos műszaki-biztonsági ellenőrzésekre. Célunk, hogy a Budapesten mindenki biztonságos autóbuszokon közlekedhessen, mert az utasok biztonsága nem lehet szerencse kérdése. Az autóbuszok megfelelő műszaki állapotban tartása és karbantartása a fővárosi városvezetés és a BKV felelőssége, a kormányhivatal ennek érdekében továbbra is az irányadó jogszabályok szerint köteles eljárni és alkalmazni az előírt jogkövetkezményeket.
Az államtitkár odaszúrt Karácsony Gergelynek: Százból hatvan BKV-busz állapota kritikusSzázból hatvan BKV-busz állapota kritikus, a főváros nem tudja garantálni a biztonságos utazást a tömegközlekedési eszközökön – jelentette ki a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium (KTM) parlamenti államtitkára. Itt olvashat erről többet >>>
