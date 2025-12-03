Az utasok biztonsága érdekében Budapest Főváros Kormányhivatala továbbra is kiemelten ellenőrzi a BKV autóbuszok műszaki állapotát a járművek karbantartásáért felelős BKV telephelyein, amelyet a sorozatos nyári autóbusz tüzek után rendelt el. A kormányhivatal eddig a Budapesten közlekedő BKV autóbuszok közel felét már átvizsgálta és ezek harmadánál, 32 százalékánál tárt fel műszaki hiányosságot a 2025. augusztus 18. óta tartó átfogó ellenőrzése során.

A BKV a kormányhivatal következetes és rendszeres ellenőrzéseinek hatására folyamatosan kijavítja a feltárt hiányosságokat, valamint a műszaki karbantartás is alaposabb. Ennek következtében jobb műszaki állapotban vannak a buszok, ezzel az utasbiztonság is javul.

Augusztus 13-án az V. kerületben gyulladt ki a BKV egyik busza, a József Attila utcában. A busz négy utasa időben, még az egységek kiérkezése előtt elhagyta a járatot. Augusztus 14-én Budán, a Németvölgyi úton kapott lángra egy busz. A nap későbbi részében a Déli pályaudvarnál történt hasonló eset. Itt sem sérült meg senki. Augusztus 16-án egy 7E vonalon közlekedő Volvo busz kezdett el füstölni.

Az eddigi ellenőrzéseken tapasztalt legjellemzőbb hibák:

olajszivárgás a motoron és a váltón (tűzveszélyes),

az üzemanyag-rendszer nem megfelelő tömítettsége (tűzveszélyes),

hűtőfolyadék-szivárgás,

nem megfelelő fékhatás,

nem megfelelő állapotú gumiabroncsok,

a kormány és a futómű nem megfelelő állapota és működése.

A kormányhivatal továbbra is kiemelt figyelmet fordít a folyamatos műszaki-biztonsági ellenőrzésekre. Célunk, hogy a Budapesten mindenki biztonságos autóbuszokon közlekedhessen, mert az utasok biztonsága nem lehet szerencse kérdése. Az autóbuszok megfelelő műszaki állapotban tartása és karbantartása a fővárosi városvezetés és a BKV felelőssége, a kormányhivatal ennek érdekében továbbra is az irányadó jogszabályok szerint köteles eljárni és alkalmazni az előírt jogkövetkezményeket.