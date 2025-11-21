Nemanja Mikac, az ElevenEs vezérigazgatója a videóriportban hangsúlyozta: a cég 2026-ig 100 millió eurós gigagyárat épít Szabadkán, és már készül a későbbi, 700 millió eurós beruházásra is. „Hinnünk kell abban, hogy Európa még tud akkumulátort gyártani. Ellenkező esetben elveszítettük a versenyt” – mondta Mikac, kiemelve az európai akkumulátoripar kihívásait és a versenyképesség fontosságát.

A Szabad Magyar Szó október végén írta meg, hogy több mint száz munkavállaló dolgozik már Szabadkán a világ minden tájáról – LFP akkumulátorok fejlesztésén és gyártásán, amelyeket már most szinte minden európai elektromosjármű-gyártó tesztel. Hosszú tárgyalások után az Európai Bizottság(EB) és a Szerb Fejlesztési Ügynökség is úgy döntött, támogatja a szabadkai gyár bővítését.

Az ElevenEs jövőre 100 millió eurót fektet be az első üzem megépítésébe, a finanszírozási tárgyalások már a végső fázisban vannak. A tervek szerint 2027-től mintegy 300 munkavállaló gyárt elektromos autókhoz, más elektromos járművekhez, napelemparkokhoz és szélerőművekhez akkumulátorokat. Ez lesz az előfutára egy jóval nagyobb, 700 millió eurós beruházásnak, amely 1000 új munkahelyet teremtene.

Nemanja Mikac szerint a gyár már rendelkezik egy működő kísérleti termeléssel és bizonyított technológiával, és most következik az úgynevezett scale up, azaz az első nagyléptékű gyártás elindítása. A vezérigazgató hangsúlyozta, hogy a beruházás teljesen átalakítja a város arculatát: egy magas technológiai szintű vállalat jön létre, amely aktívan részt vesz Szabadka fejlődésében, és jelentős bevételt is hoz, mivel a termelés teljes egészében exportra készül, ráadásul az egyik legfejlettebb termékről van szó.

A lítium-vas-foszfát (LFP) akkumulátorok jelenleg a világ lítiumion-akkumulátor-igényének mintegy felét teszik ki, és több előnyük van a versenytárs technológiákkal szemben: olcsóbbak, háromszor hosszabb élettartamúak, és nem tartalmaznak nikkelt vagy kobaltot.