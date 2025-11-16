November 11-én a Krakkóból Bristolba tartó Ryanair járat fedélzetén egy erősen ittas állapotban lévő férfi zavargást keltett, mivel nem volt hajlandó elfoglalni a helyét – írja a lengyel Onet portál.

A beszámolók szerint az alkoholos befolyásoltság alatt álló utas figyelmen kívül hagyta a személyzet utasításait, a légiutas-kísérő felszólítására sértegetéssel és káromkodással felelt. A férfi a többi utas kérésével sem törődött, akik arra hívták fel figyelmét, hogy legalább a fedélzeten lévő gyerekekre legyen tekintettel.

Az utas agresszív viselkedése miatt végül a pilótának is be kellett avatkoznia, aki kénytelen volt késleltetni a leszállást.

Amikor a leszállás később megtörtént a rendőrség megpróbálta rávenni a férfit, hogy hagyja el a gépet. Az együttműködés hiánya miatt egy órába telt, mire az utas elhagyta a fedélzetet.

A többi utas szerint a férfi már a Bristolból Krakkóba tartó út során is problémákat okozott, így többen is felismerték, amikor újra összefutottak az ismét ittas állapotban lévő emberrel.

Brawurowa akcja policjantki na pokładzie Ryanaira z Krakowa do Bristolu! Podchmielony pasażer całą trasę gnębił załogę i odmawiał zapięcia pasów. Wezwano służby, ale typ nie chciał wysiąść z samolotu. Pani policjantka uprzejmie go więc zapytała, czy mu pomóc, no i pomogła???????? pic.twitter.com/HNwX67pobw — Ekonomat (@ekonomat_pl) November 15, 2025