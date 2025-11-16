November 11-én a Krakkóból Bristolba tartó Ryanair járat fedélzetén egy erősen ittas állapotban lévő férfi zavargást keltett, mivel nem volt hajlandó elfoglalni a helyét – írja a lengyel Onet portál.

A beszámolók szerint az alkoholos befolyásoltság alatt álló utas figyelmen kívül hagyta a személyzet utasításait, a légiutas-kísérő felszólítására sértegetéssel és káromkodással felelt. A férfi a többi utas kérésével sem törődött, akik arra hívták fel figyelmét, hogy legalább a fedélzeten lévő gyerekekre legyen tekintettel. 

Az utas agresszív viselkedése miatt végül a pilótának is be kellett avatkoznia, aki kénytelen volt késleltetni a leszállást. 

Amikor a leszállás később megtörtént a rendőrség megpróbálta rávenni a férfit, hogy hagyja el a gépet. Az együttműködés hiánya miatt egy órába telt, mire az utas elhagyta a fedélzetet.

A többi utas szerint a férfi már a Bristolból Krakkóba tartó út során is problémákat okozott, így többen is felismerték, amikor újra összefutottak az ismét ittas állapotban lévő emberrel.

