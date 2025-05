Stefan Kornelius német kormányszóvivő szerint, ha hétfő végéig nem születik megállapodás az Oroszország és Ukrajna közötti egyhónapos tűzszünetről, akkor Németország megkezdi az újabb szankciós intézkedések előkészítését Brüsszellel együttműködve. A 17. uniós szankciócsomag már most is előkészületben van – számolt be az Ukrainszka Pravda.

Az óra ketyeg, még tizenkét óra van a nap végéig

– figyelmeztetett Kornelius, hozzátéve, hogy a politikai tanácsadók már ma este munkához látnak, ha Moszkva nem jelzi hajlandóságát a tűzszünetre.

A háttérben Németország mellett Franciaország, az Egyesült Királyság és Lengyelország is azonnali tűzszünetet követel, mely május 12-én kezdődne.

Bár Vlagyimir Putyin a napokban közvetlen tárgyalásokat helyezett kilátásba Ukrajnával, a 30 napos tűzszünetre konkrétan nem reagált.