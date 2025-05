A 2022-ben félbehagyott megállapodás tervezetét venné figyelembe Vlagyimir Putyin orosz elnök a Kijevvel folytatandó közvetlen béketárgyaláson, valamint azt a tényt, hogy Oroszország jelenleg Ukrajna ötödét ellenőrzi – adta hírül a Reuters az orosz sajtóra hivatkozva.

Jurij Usakov, a Kreml külpolitikai tanácsadója újságíróknak elmondta, hogy a javasolt tárgyalások figyelembe vennék az úgynevezett „Isztambuli Közleményt” – azt a 2022-es tervezetet, amely az orosz invázió kezdete után néhány nappal született a belorusz tárgyalásokon, majd később Isztambulban folytatódott.

A tervezet szerint Ukrajna állandó semlegességet vállalna, cserébe az ENSZ Biztonsági Tanácsának öt állandó tagja: Nagy-Britannia, Kína, Franciaország, Oroszország és az Egyesült Államok, valamint további országok – köztük Belorusz, Kanada, Németország, Izrael, Lengyelország és Törökország – biztonsági garanciákat nyújtanának.

Az akkori tervezet értelmében Ukrajna nem lett volna NATO-tag és atomfegyver-mentes maradna, cserébe olyan biztonsági garanciákért, amelyek kötelezték volna az Egyesült Államokat és szövetségeseit az Oroszország elleni közvetlen harcra egy újabb orosz invázió esetén.

A 2022-es tervezetben a területi kérdés másodlagos volt a biztonsági garanciához képest – amelyet mindkét fél diplomatái messze a béke legnagyobb akadályának tekintettek.

A Kreml ugyanakkor most azt is jelezte: a tárgyalásokon azt a reáliát is figyelembe vennék, hogy Oroszország jelenleg Ukrajna csaknem egyötöde felett gyakorol ellenőrzést.

Donald Trump amerikai elnök különleges megbízottja, Steve Witkoff szintén hivatkozott már a 2022-es tervezetre, mint lehetséges alapra a jövőbeli békemegállapodáshoz.

Vlagyimir Putyin vasárnap javasolt közvetlen tárgyalásokat Ukrajnával a háború lezárását célzó tartós béke megteremtése érdekében. A kezdeményezést üdvözölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, aki kijelentette, hogy Kijev hajlandó tárgyalni, de Moszkvának először bele kell egyeznie az azonnali tűzszünetbe.