Vlagyimir Putyin elnök figyelmeztette Európát, hogy gyors vereséggel néz szembe, ha háborúba száll Oroszországgal, és elutasította az Ukrajnával kapcsolatos európai javaslatokat, közvetlenül azelőtt, hogy találkozott volna Donald Trump amerikai elnök két legbefolyásosabb megbízottjával, Steve Witkoffal és Jared Kushnerrel – írta a Newsnationnow.com.

Putyin kijelentette, hogy Európa kizárta magát a béketárgyalásokból, de most olyan javaslatokkal próbálja aláásni Trump erőfeszítéseit, amelyekről tudja, hogy Oroszország számára elfogadhatatlanok.

Putyin szerint Európa megpróbálja megakadályozni a békét.

„A háború oldalán állnak” – mondta az orosz elnök, aki szerint világosan látni, hogy a teljes békefolyamatot blokkolják azzal, hogy olyan követeléseket támasztanak, amelyek Oroszország számára teljesen elfogadhatatlanok.

Ha Európa hirtelen háborút akar indítani velünk, és meg is kezdi, akkor az olyan gyorsan véget ér Európa számára, hogy nem lesz kivel tárgyalni Európában

– fogalmazott Putyin, aki azzal is fenyegetőzött, hogy megszakítja Ukrajna tengeri hozzáférését, válaszul az orosz „árnyékflotta” tankerei elleni dróntámadásokra a Fekete-tengeren.

Putyin kijelentette, hogy kész békéről tárgyalni, de, ha Ukrajna nem hajlandó megállapodásra, akkor az orosz erők továbbra is előrenyomulnak, és további ukrán területeket foglalnak el.

Egy orosz forrás szerint a Trump-adminisztráció békekeresési kísérletei jelentették a legjobb esélyt a háború befejezésére, mióta a Kijevvel folytatott tárgyalások röviddel Moszkva 2022-es inváziója után megszakadtak.