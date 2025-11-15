Komoly felháborodást váltott ki Dél-Afrikában, hogy egy Kenya felől érkező charter járat 153 palesztin utasát tizenkét órán keresztül nem engedték leszállni a johannesburgi OR Tambo repülőtéren. Az utasok többségének nem voltak rendben a papírjai, nem tudtak szálláscímet megadni, és senki sem jelzett menedékkérelmet, ez okozta a hosszú várakozást.

A gépen rekedt családok a rekkenő hőségben, víz és friss levegő nélkül vártak. Egy helyi lelkész szerint a gyerekek sírtak, sokan teljesen kimerültek. Végül a dél-afrikai Gift of the Givers segélyszervezet vállalta, hogy elszállásolja őket, ami után a hatóságok engedélyezték a leszállást.

A belügyminisztérium végül 130 embert engedett be 90 napos vízummentességgel. A többiek más ország felé folytatták útjukat. A kormány továbbra sem érti teljesen, hogyan kerültek a palesztinok erre a gépre, és honnan indult valójában az egész utazásszervezés.

Cyril Ramaphosa elnök „különösen furcsa” és „aggasztó” műveletnek nevezte az esetet, és vizsgálatot rendelt el. A palesztin nagykövetség még ennél is élesebben fogalmazott:

szerintük egy nem hivatalos, félrevezető szervezet szervezte az utazást, amely pénzt szedett be a háború sújtotta családoktól, miközben teljes káosz és felelőtlenség kísérte a folyamatot.

Dél-Afrika régóta a palesztin ügy egyik leghangosabb támogatója, most mégis sokan a kormányt hibáztatják a késlekedésért és a zavaros kommunikációért - írja a The Guardian.