Elkezdődött a G20 országcsoport állam- és kormányfőinek kétnapos csúcstalálkozója Johannesburgban, ám a rendezvény már a kezdete előtt szokatlanul fagyos diplomáciai légkört teremtett. A világ több meghatározó vezetője távol maradt, miközben az Egyesült Államok ukrajnai béketervéről szóló vita tovább élezte a feszültséget.

A találkozótól elzárkózott Donald Trump amerikai elnök, valamint Oroszország és Kína vezetői, Vlagyimir Putyin és Hszi Csin-ping is. Hozzájuk csatlakozott Mexikó és Argentína első embere, így a G20-csúcs példátlan létszámú távolmaradó nagyhatalommal indult.

Washington ennél is tovább ment: a Trump-adminisztráció teljes egészében bojkottálja a csúcstalálkozót, arra hivatkozva, hogy a dél-afrikai kormány „súlyosan elnyomja” a fehér farmereket. Pretoria ezt határozottan visszautasítja, alaptalannak minősítve az amerikai vádat.

A házigazda Cyril Ramaphosa dél-afrikai elnök a csúcs központi témái között a szolidaritást, az egyenlőséget és a fenntarthatóságot emelte ki.

A prioritások közt szerepel a feltörekvő és fejlődő országok adósságterheinek enyhítése, a tisztességes energetikai átmenet előmozdítása, a ritka ásványkincsek felelős és átlátható hasznosítása, a klímavédelmi kötelezettségek igazságos megosztása, valamint az élelmiszer-biztonság erősítése.

António Guterres ENSZ-főtitkár a csúcs előestéjén felszólította a G20 tagjait, hogy éljenek globális befolyásukkal és politikai súlyukkal annak érdekében, hogy véget vessenek azoknak a konfliktusoknak, amelyek világszerte halált, pusztítást és destabilizációt okoznak.