A G20-csoport állam- és kormányfői szombaton, a Johannesburgban zajló csúcstalálkozón hivatalosan is elfogadták azt a nyilatkozatot, amely a klímaválság és más globális kihívások kezelésére vonatkozó közös álláspontot rögzíti. A nyilatkozat elfogadásáról úgy is sikerült megegyezniük, hogy az Egyesült Államok teljes egészében bojkottálja a találkozót. Cyril Ramaphosa dél-afrikai elnök szóvivője szerint a szöveg végleges, az év során folyamatos egyeztetés előzte meg, és az elmúlt hét különösen intenzív tárgyalásokat hozott.

Ramaphosa a csúcs megnyitóján arról beszélt, hogy „elsöprő konszenzus” alakult ki a nyilatkozat mielőbbi elfogadásáról, és nem engedhetik, hogy bármi is csorbítsa a G20 első afrikai elnökségének jelentőségét.

A dokumentum olyan pontokat is tartalmaz, amelyeket Washington korábban élesen kifogásolt: a klímaváltozás súlyosságára való figyelemfelhívást, az alkalmazkodás szükségességét, a megújuló energiaforrások ambiciózus terjesztési céljainak támogatását, valamint a szegényebb országokra nehezedő adósságteher problémáját.

A résztvevők ezzel figyelmen kívül hagyták Donald Trump amerikai elnök álláspontját, aki többször kétségbe vonta, hogy a klímaváltozás mögött emberi tevékenység állna, még akkor is, ha ez tudományosan igazolt. Amerikai tisztségviselők korábban jelezték, hogy Washington nem tartja elfogadhatónak, hogy a G20-csúcs hivatalos dokumentuma utaljon az éghajlatváltozásra.

Az afrikai kontinensen első alkalommal megtartott G20-csúcson nem jelent meg Donald Trump, Vlagyimir Putyin és Hszi Csin-ping sem, és Mexikó, illetve Argentína vezetői is távol maradtak. Trump kormánya a teljes bojkottot azzal indokolta, hogy a dél-afrikai kormány „súlyosan elnyomja” a fehér farmereket.

Ronald Lamola dél-afrikai külügyminiszter szerint a távollétek nem béníthatják meg a multilaterális együttműködést. Mint fogalmazott:

„Ez a G20-tanácskozás nem az Egyesült Államokról szól, hanem mind a 21 tagról. Azok, akik itt döntést hoztak, meghatározták, merre kell a világnak továbbhaladnia.”

A csúcstalálkozó következő házigazdája az Egyesült Államok lenne, azonban Washington bojkottja miatt a soros elnökség átadása is bizonytalan. Ramaphosa szerint „egy üres széknek” kénytelen majd átadni az elnökséget, mivel Dél-Afrika nem tartja elfogadhatónak, hogy mindössze egy ügyvivő amerikai diplomata vegye át a szerepet, ami sértené a protokollt.