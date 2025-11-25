A Kongói Demokratikus Köztársaság és a Zambiai Köztársaság területén 184 kilométeres útfejlesztés zajlik, melynek részét képezi egy 345 méteres határhíd is a Luapula folyó felett, amelyet a Speciálterv Építőmérnöki Kft. tervezett.

A munkálatokban a Duna Aszfalt Zrt. szakmai és befektetői partnerként vesz részt.

A Magyar Építők ismertette a vállalat közleményét arról, hogy az elmúlt több mint 5 év projektfejlesztési és előkészítési munkái után tavasszal saját forrásból megkezdték a kivitelezést, ami máris jelentős előrehaladást mutat. A teljes infrastruktúra kiépítése a tervek szerint 2027 első negyedévére készül el.

A GED Africa Route-ként emlegetett út a Kongói Demokratikus Köztársaságban található Kasomenot köti majd össze a zambiai Mwendával, amivel mintegy 500 kilométerrel csökken a kereskedelmi fuvarozók útja oda és vissza a Haut-Katanga bányászati területéről Dar es-Salaam kikötőbe.