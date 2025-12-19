Januártól új korszak kezdődik a Financial Times FT1000-es listáján szereplő Sprintform életében: a gyorsan növekvő digitális tanácsadó és fejlesztő cég teljes üzleti tevékenysége beolvad a Trans-Uni Kft.-be. A tranzakció üzletág-átadás formájában valósul meg. A Sprintform teljes jelenlegi csapata a céghez kerül és a Sprintform alapítója, Berczeli András partnerként csatlakozik a Trans-Uni-hoz. A lépéssel a hazai piacon egyedülálló együttműködés jön létre: a Sprintform mély technológiai és termékfejlesztési szakértelme a Trans-Uni nagyvállalati IT-fejlesztői tapasztalatával és stabil infrastruktúrájával egyesül.

A két vállalat között évek óta fennálló szakmai együttműködés erős alapot teremt a mostani struktúraváltáshoz. A Sprintform gyors növekedése és nemzetközi projektportfóliója, valamint a Trans-Uni szintén nagyvállalati fejlesztői tapasztalata olyan kombinációt hoz létre, amely egyedülálló pozíciót teremthet a hazai és régiós digitális szolgáltatói piacon.

Új növekedési fázis

A Sprintform új növekedési fázisa egy hatéves, dinamikus építkezés eredménye: 2019-es alapítás óta a cég a régió egyik leggyorsabban fejlődő technológiai szolgáltatójává vált. A vállalat 2025-ben két nemzetközi rangsorban is helyet kapott: felkerült a Financial Times FT1000 listájára, valamint a Deloitte Technology Fast 500 EMEA összeállítására. A gyors bővülés olyan szervezeti és működési hátteret igényelt, amely stabil keretet biztosít a szolgáltatások további skálázásához, az exportpiaci jelenlét megerősítéséhez, valamint a csapat növekedéséhez.

A Trans-Uni ehhez ideális partner: a cég 2024-ben 1,6 milliárd forintos árbevételt és 210 millió forintos eredményt ért el, és több mint egy évtizede nyújt nagyvállalati informatikai fejlesztői és tanácsadói szolgáltatásokat. A két vállalat között hosszú idő alatt kialakult szakmai és személyes bizalom tette lehetővé a mostani együttműködést.

Két erős kompetencia találkozik

Az erős hazai jelenlét mellett a Sprintform elsősorban az angolszász piacokon épített ki meghatározó pozíciót, míg a Trans-Uni a német és a nyugat-európai vállalati szegmens elismert szereplője. A két cég kompetenciái szakmailag és földrajzilag is kiegészítik egymást, és olyan közös működést alapoznak meg, amely képes az üzleti igényeket közvetlenül technológiai és termékfejlesztési megoldássá alakítani. A cél egy exportképes, régiós digitális szolgáltató felépítése, amely a startupoktól a nagyvállalatokig képes hatékony és innovatív megoldásokat szállítani.

„A Sprintform eljutott arra a pontra, ahol a következő növekedési szinthez nagyobb szervezeti háttérre és erősebb infrastruktúrára volt szükség. A Trans-Uni-val hosszú évekre visszanyúló bizalmi kapcsolatunk van, ezért természetes döntés volt velük közös struktúrában folytatni. Meggyőződésem, hogy a két cég együtt olyan képességekkel rendelkezik, amelyek egyre ritkábbak a piacon” – mondta Berczeli András, a Sprintform ügyvezető igazgatója.

„A Trans-Uni számára ez a lépés egyértelműen a jövő építését jelenti. A Sprintform csapatának technológiai és termékfejlesztési tudása pontosan az a kompetencia, amelyre a magyar és a nyugat-európai vállalatok egyre nagyobb igényt mutatnak. Közösen olyan digitális szolgáltatói portfóliót építünk, amely nemcsak a hazai, hanem a régiós és exportpiacokon is versenyképes” – hangsúlyozta Bődi Gábor, a Trans-Uni ügyvezetője.

Zavartalan az átállás

A tranzakció az ügyfelek számára zökkenőmentes: minden szerződés és projekt változatlan formában folytatódik a Trans-Uni keretei között, a Sprintform csapata pedig teljes létszámban és megszokott szakmai minőségben dolgozik tovább. A következő időszak fókusza egy egységes digitális tanácsadói és fejlesztői portfólió kialakítása, valamint a német, nyugat-európai és angolszász piacokon való régiós jelenlét további erősítése lesz.