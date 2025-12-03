Az olaszországi Genova idén megválasztott polgármestere, Silvia Salis úgy döntött, hogy betlehem helyett Télapó-falut állítanak fel a polgármesteri palota udvarán.

A polgármester, utalva Charles Dickens Karácsony ének című regényére azt mondta, elmúlt a múltbéli karácsonyok szelleme, és most új karácsonyi szellem érkezett.

Az Infostart szerint a helyi sajtónak Valentino Porcile genovai pap azt mondta, ennél jóval összetettebb a betlehem üzenete, mivel a karácsony az az időszak, amikor ismét ráéreznek a népek és a családok arra, hogy Krisztus születése milyen békét képvisel. Hangsúlyozta, Szent Ferenc indította el Európában és Itáliában a betlehemállítás hagyományát.

Robert Vannacci, a Liga párt második számú politikusa egy hordozható betlehemet mutatott be a közösségi oldalán, melyet egy hálózsákból alakított ki. Mint mondta, egyes helyeken el akarják távolítani vagy rejteni a betlehemet, ők viszont mindenhová magukkal viszik.

Toszkána egyik általános iskolája szintén bejelentette, hogy eltávolítják Jézus nevét a karácsonyi énekekből, mert az intézmény szerint megosztónak számítanak a vallási utalások, és kizárják az ünneplésből azokat a tanulókat, akik nem hívők vagy nem keresztények.