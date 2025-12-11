„Egy kicsit sikeres volt, valamennyire sikeres volt” – állapította meg egy interjúban Elon Musk, a költséghatékonyság növelésének jelszavával létrehozott amerikai kormányzati szervezet, a DOGE egykori vezetője és szellemi atyja az abban végzett ténykedéséről. A multimilliárdos hozzátette, hogy nem vállalná újra a szerepet a Kormányzati Hatékonysági Minisztérium élén.

A Tesla alapítója Katie Miller podcastjében járt, akivel együtt dolgozott a DOGE-ban. A nő Stephen Miller kabinetfőnök, Donald Trump egyik legbefolyásosabb tanácsadójának felesége, aki Muskot követte, amikor a techmilliárdos távozott Washingtonból.

Ahogy azt a Telex kiszúrta,

arra a kérdésre, hogy vállalná-e újra a szerepet, Musk egy rövid gondolkodás után kijelentette: „nem hiszem”, majd hozzáfűzte, hogy a DOGE helyett inkább a cégeivel foglalkozna.

„És az autók, nem gyújtották volna fel az autókat” – közölte Musk, utalva arra, hogy a kormányzati munkájából fakadó nagy felháborodás nem csupán tüntetéseket szült a Tesla-szalonoknál, hanem több helyen is Teslák gyújtogatásába torkollt.

Ismert, a DOGE bő félévvel a mandátuma vége előtt megszűnt. A techvállalkozó amúgy egy azonos nevű kriptovalutát is életre hívott, ami azóta is dogecoin néven fut.