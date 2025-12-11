két, az Europol „Most Wanted” listáján szereplő bűnözőt köröz. Az egyikük a magyar állampolgárságú Balló Bendegúz, akit különösen nagy mennyiségű marihuána birtoklása és kereskedelme miatt köröznek.
A másik körözött személy Nikola Stankovic montenegrói-szerb kettős állampolgár, aki kábítószer-kereskedelem, súlyos testi sértés, valamint egy egy magyar állampolgár sérelmére elkövetett gyilkosság miatt keresnek.
Az Europol közleménye alapján az EU-tagállamokból összesen 50 körözött szerepel a „Most Wanted” oldalon, ami kilenccel kevesebb a tavalyinál. Idén 18 új embert vettek fel a listára, főként emberkereskedelem, kábítószer-kereskedelem és nagyszabású csalás miatt – írja az MTI.
Az Europol hangsúlyozza, hogy a listán szereplő személyek veszélyesek, elfogásuk pedig az áldozatok és az igazságszolgáltatás szempontjából is kulcsfontosságú. Ezért a lakosságot arra kérik, hogy nézzék meg a honlapon a fotóikat, és gyanú esetén tegyenek bejelentést. Ezt névtelenül is megtehetik.
Elfogták, majd megszökött a magyarok elől a lengyel HoudiniAz Europol Most Wanted körözési listáján szereplő bűnöző a szökést követően öt órán át tudott megbújni a rendőrök elől. Nem ez az első alkalom, hogy lába kél.
Ha többre kíváncsi, itt olvashat tovább.
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!