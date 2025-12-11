két, az Europol „Most Wanted” listáján szereplő bűnözőt köröz. Az egyikük a magyar állampolgárságú Balló Bendegúz, akit különösen nagy mennyiségű marihuána birtoklása és kereskedelme miatt köröznek.

A másik körözött személy Nikola Stankovic montenegrói-szerb kettős állampolgár, aki kábítószer-kereskedelem, súlyos testi sértés, valamint egy egy magyar állampolgár sérelmére elkövetett gyilkosság miatt keresnek.

Az Europol közleménye alapján az EU-tagállamokból összesen 50 körözött szerepel a „Most Wanted” oldalon, ami kilenccel kevesebb a tavalyinál. Idén 18 új embert vettek fel a listára, főként emberkereskedelem, kábítószer-kereskedelem és nagyszabású csalás miatt – írja az MTI.

Az Europol hangsúlyozza, hogy a listán szereplő személyek veszélyesek, elfogásuk pedig az áldozatok és az igazságszolgáltatás szempontjából is kulcsfontosságú. Ezért a lakosságot arra kérik, hogy nézzék meg a honlapon a fotóikat, és gyanú esetén tegyenek bejelentést. Ezt névtelenül is megtehetik.