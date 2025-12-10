A GVH elnöke az ÉVOSZ évzáró közgyűlésén azt hangsúlyozta, hogy a hivatal nemzetközi összevetésben is aktív a közbeszerzési kartellek feltárásában. Kiemelte, hogy jelenleg 10 építőipari kartelleljárás is fut, összesen 70 érintett céggel és mintegy 500 közbeszerzési tender vizsgálata mellett.
A GVH közleménye szerint Rigó Csaba Balázs úgy fogalmazott, hogy a korábbi és a mostani ügyek főként közpénzes tenderek érintő kivitelezési kartellekre, valamint tiltott piacfelosztásra és árrögzítésre vonatkoznak, ugyanakkor előfordulnak információs kartellek is.
Kiemelte, hogy a közbeszerzési kartellek nem csupán versenyjogi, de büntetőjogi következményekkel és közbeszerzési kizárással is járhatnak. Ugyanakkor még súlyos jogsértések esetén is nyitott a GVH az együttműködésre.
A GVH hétfőn nyújtotta be az Országgyűlés elé egy tervezetet, amelyben módosítaná a versenytörvényt. A HVG részletezése szerint ennek elfogadásával a GVH saját hatáskörében arra kötelezheti a külföldi bánya- és építőipari cégek tulajdonosait, hogy az érintett üzletrészüket adják el, illetve, hogy kiteregessék üzleti titkaikat.
Kukásautó-kartell feltárásával várja a Mikulást a GVHÚjabb nagy kartellügyet zárt le a Gazdasági Versenyhivatal. Kukásautók és csatornatisztító járművek közbeszerzéseit egyeztették tiltott módon egyes gyártó cégek több éven keresztül. A kartellezésben érintett hét cég közül hatra szabott ki összesen közel 1,3 milliárd forint bírságot a GVH Versenytanácsa.
