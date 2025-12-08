A bizottság a büntetést többek között azzal indokolta, hogy Elon Musk irányítása alatt az X-fiókok hitelesítési jelzéseit megtévesztő módon osztották ki.

Hirdetési fiókjának megszüntetésével a bizottság elveszíti azt a lehetőséget, hogy fizetés ellenében több felhasználó számára jelenítsék meg bejegyzéseit, és így növeljék azok elérését.

Az X termékigazgatója, Nikita Bier az MTI jelentése szerint azzal indokolta a tilalmat, hogy a bizottság a kérdéses bejegyzésben olyan linket tett közzé, amely „a felhasználókban azt a benyomást kelti, hogy videóról van szó”. Megpróbálták „mesterségesen növelni a terítettséget” – mondta.