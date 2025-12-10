Véget ért a Federal Reserve kamatdöntő ülése, amely idén az utolsó volt. Ahogy az elemzők szinte kivétel nélkül várták, az amerikai jegybank 25 bázispontos kamatvágást hajtott végre. Ezzel a Fed 3,5-3,75 százalék közé hozta le az irányadó kamat célsávját.

Három jegybankár kiszavazott, Stephen Miran 50 bázispontos csökkentést szorgalmazott, ketten pedig a kamatok szintet tartását javasolták.

A jegybankárok fölfelé módosították a GDP növekedési várakozásaikat. Idénre a szeptemberben jelzett 1,6 helyett 1,7 százalék a várakozásuk. Fontosabb, hogy a jövő évre vonatkozó prognózis már nem 1,8 százalékos növekedés, hanem 2,3 százalék. A munkanélküliség helyzetét ugyanúgy látják, mint 3 hónapja: idén 4,5 százalékos lehet a ráta, jövőre 4,4.

A PCE-inflációs rátát (csökkentve a szeptemberiről) idénre 2,9 százalékra várják, jövőre pedig 2,4 százalékra (a korábban jelzett 2,6 helyett). A Fed kamatpályával kapcsolatban nem módosítottak a korábbi prognózisokon, ebből csak egy kamatcsökkentés olvasható ki jövőre, míg a kamatpiaci árazások inkább a kettő felé közelítettek eddig.

Az amerikai tőzsdeindexek a Fed közlemény megjelenését követően elindultak fölfelé, napi csúcsra kerültek a tőzsdemutatók, az euró-dollár keresztárfolyam is emelkedik.

Jeff Schmid, a Kansas City-i Fed elnöke második egymást követő ülésén is ellenvéleményt fogalmazott meg. Novemberben arra figyelmeztetett, hogy a további (kamat)csökkentések magasabb inflációt eredményezhetnek, és valószínűleg nem sokat segítenének a munkaerőpiacon.

A kamatcsökkentés rövid távon támogatást nyújthat a kockázatos eszközöknek, és potenciálisan táplálhatja a szezonális „Mikulás-rallit”, a volatilitás valószínűleg továbbra is magas marad

- írta a Bloombergnek küldött jegyzetben a Charles Schwab UK elemzője.

Jerome Powell Fed-elnök a sajtótájékoztatón elmondta, a rendelkezésre álló adatok azt mutatják, hogy a foglalkoztatási és inflációs kilátások nem változtak sokat a legutóbbi ülés óta. Hozzátette, hogy a szövetségi leállás miatti adatszolgáltatási gondok is zavart okoztak. Az elnök szerint az infláció enyhült, de továbbra is "kissé magas” a Fed 2 százalékos hosszú távú céljához képest.

Powell ismét azt állítja, hogy a Fed most a semleges monetáris politikára vonatkozó becslések "széles tartományán” belül van, és most a gazdasági fejleményekre vár. Ez ismét arra utal, hogy szünet jön a kamatcsökkentésekben, (Donald Trump legnagyobb bánatára). Powell arra utalt, hogy a jegybankárok „jó helyzetben vannak” ahhoz, hogy kivárjanak és megnézzék, hogyan fejlődik a gazdaság innentől kezdve. Ez a megfogalmazás a kamatlábak tartását sugallja. De ismét hangsúlyozta Powell, hogy a jövő héttől kezdve jelentős mennyiségű adat fog rendelkezésükre állni, ami potenciálisan eloszlathatja a bizonytalanságot. Az adatok azonban torzulhatnak, a kormányzati leállás alatti adatgyűjtés egyenetlenségei miatt.

Powell hangsúlyozza, a vita most arról szól, hogy felhagynak-e a csökkentésekkel, vagy egy kicsit, vagy „több mint egy kicsit” tovább mérséklik a kamatokat.

cikkünk folyamatosan frissül...