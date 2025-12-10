Az EU Tanácsa és az Európai Parlament kedden ideiglenes megállapodásra jutott az európai klímatörvény (ECL) módosításáról, amely 2040-re kötelező érvényű köztes éghajlat-politikai célt vezet be, amely az üvegházhatású gázok nettó kibocsátásának 90 százalékos csökkentését írja elő az 1990-es szinthez képest – számolt be szerdán a megegyezésről a két uniós testület.

Ez az új cél döntő lépés az EU 2050-re kitűzött klímasemlegesség hosszú távú célja felé

– szól az érvelés a megállapodásban, mely meghatároz bizonyos rugalmassági területeket is a 2040-es cél elérésének támogatása érdekében, valamint számos kulcsfontosságú elemet, amelyeknek tükröződniük kell a 2030 utáni éghajlat-politikai keretben. Ezek fogják irányítani a Bizottság jövőbeli jogalkotási javaslatait, hogy az EU elérhesse a 2040-es célt, miközben segítik az európai ipart és a polgárokat az átmenet során – vetítik előre.

Szintén megerősítik, hogy mindkét társjogalkotó támogatja az épületekre és a közúti közlekedésre vonatkozó uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS2) alkalmazásának egy évvel történő elhalasztását 2028-ra.

Ezenfelül tartalmaz az alku további pontosításokat és kiegészítéseket a Bizottság által javasolt rugalmassági mechanizmusokhoz, beleértve a nemzetközi szén-dioxid-kibocsátási egységek céljához való hozzájárulást, a belföldi állandó szén-dioxid-eltávolítás szerepét az EU ETS keretében, valamint a fokozott rugalmasságot az ágazatokon és eszközökön belül, illetve azok között.

Jelezték azt is, a Tanács és a Parlament által elért megállapodás ideiglenes, mindkét intézmény hivatalos jóváhagyásától és elfogadásától függ, ám ez már formalitás.