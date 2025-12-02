A digitális felzárkózást és a társadalmi innovációt állította fókuszba idén is a One Alapítvány, amely a One Digitális Díj keretében három kategóriában jutalmazta a legígéretesebb magyar technológiai fejlesztéseket. Az alapítvány célja változatlanul a digitális esélyegyenlőség és fenntartható fejlődés támogatása, valamint olyan közösségi és oktatási kezdeményezések erősítése, amelyek közvetlen választ adnak a társadalmi kihívásokra.

A pályázatra közel száz jelentkező küldte be fejlesztését, illetve ötleteit, amelyek közül neves szakmai zsűri választotta ki a nyolc idei díjazottat.

A zsűri által elismert pályázatok között megtalálható mesterséges intelligenciával támogatott gyerekfelügyeleti applikáció, offline működő színfelismerő alkalmazás látássérülteknek, valamint sajátos nevelési igényű gyermekeket segítő oktatási platform is.

A nyertesek összesen 20 millió forint támogatást kaptak, hogy megvalósíthassák vagy továbbfejleszthessék jövőformáló megoldásaikat.

Bányai Tamás, a One Magyarország vezérigazgatója köszöntőbeszédében arra a felvetésre keresett választ, milyen módon tudjuk elérni, hogy az innováció és technológia ne öncélú legyen, hanem a társadalmi felelősségvállalás részét képezze.

Bányai Tamás, a One Magyarország vezérigazgatója Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

Hangsúlyozta, hatodik alkalommal díjazzák a magyar innovátorokat, és ez idő alatt már több már hatszáz pályázat érkezett. Minden esetben azzal a szándékkal, hogy az embert helyezzük az innováció középpontjába. A 20 millió forintos összdíjazású idei kiírásra 96 pályázat érkezett.

Ahova nem jut jó tanár...

Solymár Károly Balázs, az Energiaügyi Minisztérium infokommunikációért felelős államtitkára meglepő kijelentéssel nyitott, szerinte bele lehet fáradni a gigaméretű kormányzati projektekbe, és abba, ha csak milliárdokról beszélünk, a One Digitalizációs Díj és a beérkezett kiváló pályaművek viszont ezzel szemben inspirálóak, még ha nem is akkora összegeket emésztenek fel.

A digitalizációt nagyon nehéz elmagyarázni kormányzati szinten is - fogalmazott az államtitkár. Úgy látja, hogy a digitalizációt ezekkel a mindennapi helyzetekre választ adó megoldásokkal lehet a leginkább megválaszolni, főleg ha az innovációk konkrétak, időt adnak vissza, terhet vesznek le, segítenek az embereken. Amikor ma innovációról beszélünk, akkor mindig digitalizációról beszélünk - szögezte le.

Az államtitkár mind a három kategóriát fontosnak nevezte: a közösségek fejlődését, az oktatás minőségének javítását és a környezeti fenntarthatóság előmozdítását.

Az oktatás és a mesterséges intelligencia kapcsolata esetében elmondta, hogy az MI lehetőséget biztosít arra a diákoknak, hogy bárhol is éljenek az országban, a lehető legjobb oktatásban részesüljenek, miközben nem juthat minden iskolába jó tanár. Az oktatás digitalizációját a társadalmi felzárkóztatás eszközének nevezte.

Solymár Károly Balázs arról is beszélt, hogy meg kell találni az egyensúlyt a környezetvédelem, és a gazdasági fejlődés között. Úgy látja, hogy a digitális megoldások adhatják meg a választ arra a kihívásra, hogy fejlődjön is a gazdaság, miközben a bolygót is megőrizzük az unokáinknak.

Solymár Károly Balázs államtitkár (EM) Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

Az infokommunikációért felelős államtitkár elmondta, az állam úgy tekint a digitalizációra, mint egy eszközre, ami elősegíti a társadalmi felzárkóztatást, a fenntarthatóságot, és a versenyképességet. A cél, hogy hogy mindenki számára elérhető legyen a technológia, és semmiféleképpen sem a félelemnek kell vezérelnie minket - magyarázta Solymár Károly Balázs, hozzátéve: ezt képviselték a pályázók is.

Már a zsűri jelentős volt:

Solymár Károly Balázs, az Energiaügyi Minisztérium infokommunikációért felelős államtitkára, a zsűri elnöke

Bereczki Anna, biomérnök, a BBlooms alapítója és ügyvezetője, a Digitális Díj 2021-es győztese

Fischer Kristóf, a One Magyarország digitalizációs igazgatója, a One Alapítvány kuratóriumának tagja

Nárai Márta, a Széchenyi István Egyetem Szociális Tanulmányok és Szociológia Tanszékének egyetemi docense

Papp-Danka Adrienn, a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem Oktatásfejlesztési Irodájának vezetője, a neveléstudományok doktora

Pintér Róbert, a Budapesti Corvinus Egyetem docense, a Digiméter kutatások vezető szakértője

Szilágyi Áron, háromszoros olimpiai bajnok kardvívó, világ- és Európa-bajnok, a Vasas vívószakosztályának elnöke, a sporttörténelem első háromszoros egyéni olimpiai bajnok vívója, a Magyar Élsportolók Érdekvédelmi Fórumának társalapítója és társadalmi elnöke. A One márkanagykövete.

Milyen megoldások emelkedtek ki 2025-ben?

Az idei mezőny sokszínűsége jól mutatja, hogy a digitalizáció ma már a mindennapi élet legkülönfélébb területein kínál érdemi segítséget. A pályázatra olyan fejlesztések érkeztek, mint egy mesterséges intelligenciával támogatott gyerekfelügyeleti alkalmazás, offline működő színfelismerő rendszer látássérülteknek, neurodiverzitást segítő oktatási platform vagy a weboldalak rejtett karbonlábnyomát mérő technológia.

Közösségfejlesztés: gyerekfelügyelet, színfelismerő és pályaorientációs

A közösségfejlesztés kategória első helyezettje a Mamasitter, amely a kisgyermekes szülők egyik legégetőbb gondjára, az időhiányra kínál megoldást. A platform pontrendszer alapján köti össze az egymás közelében élő szülőket, akik felváltva vigyázhatnak egymás gyermekeire.

Ugyanebben a kategóriában díjazták a Jedlik Innováció Kft. offline színfelismerő rendszerét is, amely internetkapcsolat nélkül azonosítja a tárgyak színét – ezzel segítve a látássérültek önállóbb öltözködését és ügyintézését. A harmadik helyezett a xyMetri Kft. lett, amely AI-alapú pályaorientációs digitális munkafüzetet fejleszt diákoknak.

Oktatás: AI-asszisztens pedagógusoknak és szülőknek

Az oktatási kategória kiemelt projektje az SNI Suli, amely már 18 ezer felhasználót támogat, és egy 0–24 órában elérhető mesterségesintelligencia-asszisztenst fejleszt pedagógusoknak, valamint autizmussal vagy ADHD-val élő gyerekeket nevelő szülőknek. A megoldás azonnali szakmai válaszokkal segíti a mindennapi nevelési helyzetek megoldását.

A SpaceBuzz Hungary programja virtuális valóság és mesterséges intelligencia segítségével méri a diákok kompetenciafejlődését, miközben az űrkutatás és a környezetvédelem világába vezeti be a tanulókat.

Fenntarthatóság: láthatóvá tett digitális lábnyom

A fenntarthatósági kategóriában az adatvezérelt megoldások kerültek előtérbe. A beeco alkalmazás ökológiai lábnyomkalkulátorral és közösségi eseménynaptárral ösztönöz a környezettudatos életmódra. A megosztott második helyezett Carbon.Crane és Neo Interactive fejlesztései a weboldalak és szerverek sokszor rejtett, mégis jelentős energiafogyasztását teszik mérhetővé és csökkenthetővé.

Flakstad Emőke, a One Alapítvány ügyvezetője Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

„Valódi társadalmi hatást keresünk”

„A One Digitális Díj hat éve segíti azokat a magyar innovátorokat, startupokat és civil szervezeteket, akik a digitalizáció erejét a társadalom jobbá tételére használják” – mondta Flakstad Emőke, a One Alapítvány ügyvezetője. Hozzátette: a héttagú zsűri az innovatív szemléletet, a valós igényekre adott választ és a társadalmi hatás szélességét vizsgálta. A közel 20 millió forintos támogatási keret azt szolgálja, hogy a projektek továbbfejlődhessenek, és a gyakorlatban segítsék az érintett közösségeket.

Dér Ferenc Mihály, a Máltai Digitális Eszközkölcsönző életrehívója Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

Különdíj: digitális eszközök hajléktalanoknak, hajléktalanoktól

Az esemény különdíját a Máltai Digitális Eszközkölcsönző kapta, amelyet Dér Ferenc Mihály hívott életre. A program egyedisége abban áll, hogy hajléktalan emberek segítenek sorstársaiknak eligazodni a digitális világban: tableteket és okostelefonokat kölcsönözhetnek ügyintézéshez vagy álláskereséshez, csökkentve a digitális kirekesztettséget.