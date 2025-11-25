Az ügynökség Trump második ciklusának első hónapjaiban drámai lépéseket tett Washington-szerte, hogy radikálisan csökkentse a szövetségi szervezetek létszámát, lefaragja költségvetésüket. vagy éppen teljesen megszüntesse a hivatalokat.
A DOGE kezdetben rohamtempóban hozta meg Elon Musk vezetésével az intézkedéseit, majd egyre lassabb sebességre kapcsolt és eltűnt a nyilvánosság elől. Számos funkcióját és munkatársait pedig időközben átvette az OPM, a szövetségi kormány humánerőforrás-hivatala.
Elon Musk, aki kezdetben vezette a DOGE-t, rendszeresen méltatta hivatalának munkáját az X platformján, és egy ponton egy láncfűrészt is előhúzott, hogy reklámozza a kormányzati munkahelyek megszüntetésére irányuló erőfeszítéseit.
„Ez a bürokrácia láncfűrésze” – mondta Musk még februárban a marylandi National Harborban tartott Konzervatív Politikai Akciókonferencián.
A DOGE azt állította, hogy több tízmilliárd dollárral csökkentette a kiadásait, de a külső pénzügyi szakértők ezt nem tudták ellenőrizni, mivel az egység nem nyújtott be részletes nyilvános elszámolást munkájáról
– mutatott rá a Reuters. Hozzátették, hogy a szervezet megbízatása ugyan 2026 júliusáig szól, ám az utóbbi hónapokban semmit nem lehetett hallani felőle. A Trump-adminisztráció tisztviselői még Musk és Trump májusi nyilvános viszálya után sem mondták ki nyíltan, hogy a DOGE már nem létezik.
A kormányzat ugyanakkor állítása szerint továbbra is dolgozik a bürokrácia lefaragásán és a pazarlás csökkentésén. A Fehér Ház költségvetési hivatala Scott Langmacket, a DOGE Lakásügyi és Városfejlesztési Minisztériumban dolgozó képviselőjét bízta meg egyedi mesterséges intelligencia alkalmazások létrehozásával, amelyek segítségével áttekinthetik az amerikai szervezeteket, és meghatározhatják, hogy melyeket kell megszüntetni.
Musk egyébként a napokban ismét felbukkant Washingtonban. Ezen a héten részt vett egy fehér házi vacsorán, amelyet Mohammed bin Szalmán szaúdi trónörökös tiszteletére adtak.