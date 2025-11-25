Nyolc hónappal mandátumának vége előtt feloszlatták Donald Trump amerikai elnök Kormányzati Hatékonysági Minisztériumát, ezzel véget vetve egy nagy csinnadrattával indított kezdeményezésnek. A DOGE volt a jelképe Trump bürokrácia-ellenes harcának, de végül a kritikusok szerint tevékenysége kevés mérhető megtakarítást eredményezett – jelentette a Reuters.

A hírt megerősítette Scott Kupor, a Személyzeti Iroda igazgatója is az ügynökségnek, amikor a DOGE státuszáról kérdezték, úgy válaszolt: „Nem létezik”.