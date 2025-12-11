Negyvenezer eurós (15,35 millió forint) kárpótlásra jogosultak azok az grönlandi nők, akiket erővel kényszerítettek fogamzásgátlásra 1960 és 1991 között - jelentette be a dán kormány.
Szeptember végén Mette Frederiksen dán miniszterelnök Nuukban, Grönland fővárosában bocsánatot kért a Koppenhága által szervezett kampányért, amellyel az említett időszakban a születések számát akarták csökkenteni a nagy kiterjedésű északi-sarkvidéki szigeten.
Kapcsolódó
A program legkevesebb 4500 kamaszlányt és nőt érintett, néhányan közülük emiatt terméketlenné váltak.
"A grönlandi nőkre ez súlyos következményekkel járt, akik fizikai és lelki szövődményektől egyaránt szenvedtek, és ma is befolyással van arra a képre, amely Grönlandban Dániáról él" - jelentette ki Sophie Lohde dán egészségügy-miniszter.
"Sajnos, nem tudjuk eltörölni a nők fájdalmát, de egy kárpótlás hozzájárul annak elismeréséhez és az általuk átéltekért történő bocsánatkéréshez" - tette hozzá a miniszter.
Mette Frederiksen szeptemberben jelentette be, hogy "megbékélési alapot" hoznak létre az áldozatoknak, valamint más, a származásuk miatt hátrányosan megkülönböztetett grönlandiaknak nyújtott kárpótlás céljából, de az összegről nem tett említést.
A rendelkezés várhatóan 2026. június 1-én lép érvénybe.
