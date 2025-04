Ezt az újabb, egybillió dolláros költségcsökkentési tervet pontosan szeptember 30-ig, a jelenlegi költségvetési év végéig valósította volna meg ígérete szerint, ám az április 10-i kabinetülésen azonban Musk még ennél is szerényebb terveket jelentett be, és már azt a célt tűzte ki, hogy ugyanezen időszak alatt 150 milliárd dollárral csökkenti a kormányzati kiadásokat.

Ez 85 százalékkal kevesebb, mint a DOGE eredeti, trillió dolláros célja – írja a New York Times cikke nyomán a Meduza.

A New York Times cikke szerint ugyanakkor még ez a szám is túl nagy lehet annál, mint amit a DOGE teljesíteni tud, mivel a tárca eltúlozza az előrehaladást azzal, hogy a jelentésekben több milliárd dollárnyi hibát tartalmaz és olyan költségeket számol, amelyeket nem fognak a következő pénzügyi évben számításba venni, és olyan feltételezéseket tesz a költségekre vonatkozóan, amelyek talán egyáltalán nem is fognak megtörténni.

A lap példaként egy olyan DOGE-jelentésre hivatkozni, amely egy olyan szerződés törléséről szól, amelyet soha nem is bíráltak el, ebben az esetben ugyanis csak ajánlatokat kért be a kormány, ugyanakkor sem az eladóról, sem pedig az árról nem döntött. Ennek ellenére egy egészen konkrét, 318 millió dolláros kiadásnak minősítette a szerződést a tárca.

Elon Musk hivatala az eredeti tervek alapján másfél év múlva fejezi be tevékenységét, az eddigi eredményei azonban tömeges elbocsátásokat idéztek elő a kormányzatban és a közigazgatásban, valamint a humanitárius segélyek erőteljes globális csökkenését idézték elő.

Április elején több forrás is arról számolt be, hogy Trump a belső körével közölte, Musk lemond a pozíciójáról a következő hetekben. A milliárdos később azonban cáfolta a hírt, az amerikai elnök pedig úgy nyilatkozott, hogy addig tartja poszton az üzletembert, ameddig csak lehetséges.