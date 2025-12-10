Az év végéig 12 + 8,8 milliárd forintot kap a kormánytól a főváros – jelentette be a Facebook-oldalán Szentkirályi Alexandra.

A hírre reagált Karácsony Gergely főpolgármester azt mondta: úgy sejti, Szentkirályi előbb tájékoztatták a kormány döntéseiről, mint őt, és nem kételkedik abban, hogy figyel a fogalmazásra, ha kormányról van szó.

Karácsony szerint mindez azt jelenti tehát, hogy az év végéig 20,8 milliárd forintot kap a főváros a számlájára, „ahogy annak lennie kell”. A főpolgármester szerint ezzel az történik, amit pár hete ő is megírt Orbán Viktornak.

Kiemeli, a 8,8 milliárd forintot a főváros előlegezte meg a kormány helyett, és az új trolik árát, valamint uniós pénzt foglal magában. Rámutatott, hogy ennek a törlesztéséről már január óta van hatályos kormányrendelet, a 12 milliárd forint pedig a kormány törvényben rögzített hozzájárulása a közösségi közlekedés egyébként nagyjából 200 milliárdos költségeihez.

Karácsony hozzátette, hogy szerződést kell kötni a kormánnyal a 12 milliárd átutalásához. „Eddig olyan szerződéstervezetet kaptunk, amely szerint a 12 milliárdot nem adnák oda Budapestnek, hanem egyik zsebükből a másikba dugná a kormány. De ez a pénz is Budapestnek jár. Úgyhogy átírtuk a szerződést, aláírtam, és kézbesítettem is az építésügyi miniszternek. Lehet utalni.” – írta.

A főpolgármester kijelentette, az adósságok rendezésével nem lesz a dolgozók bére veszélyben, így ráfordulhatnak 2026-ra.