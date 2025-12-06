Miután az EU a napokban bírságot szabott ki a vállalkozására, Elon Musk a saját, X közösségi platformján vágott vissza: felháborodott bejegyzésében

az Európai Unió megsemmisítését követeli.

Mint írja, ”az EU-t meg kell szüntetni, és a szuverenitást vissza kell adni az egyes országoknak, hogy a kormányok jobban képviselhessék népüket.”

Ezzel az általa korábban már hangoztatott, populista irányba vitte el azt a személyes sértésnek vett, 120 millió eurós európai büntetést, ami az amerikai külügyminisztert is feldühítette. Marco Rubio

„külföldi kormányok általi támadást” emleget az amerikai nép ellen.

Már kész a forgatókönyv, a magyarok is jegyzik

Az Európai Bizottság az X mikroblog szolgáltatást átláthatósági hiányosságok miatt szankcionálta: többek között a felhasználói fiókok megtévesztő hitelesítését említik, ellenőrzőjelek használatával – idézi a határozatot a Welt.

Musk arra nem tér ki, hogy megtámadja-e az EU döntését, viszont az egész európai közösség megszüntetésére irányuló felhívását az X profilja tetejére tűzte ki szombaton, hogy az az új bejegyzések miatt ne tűnjön el a hírfolyamban.

A posztot néhány óra alatt százezren kedvelték és 11 ezren véleményezték, bár nem minden esetben támogatóan. Például van, aki a reakciójában helyre tette a különc milliárdost, emlékeztetve rá, hogy

az EU „nem a Szovjetunió, amely bárkit is megszáll”,

hanem egy szuverén államok önkéntes közössége, amiből bármikor ki lehet lépni.

Többen az USA rendszerét bírálják, ahol az egyes államok szuverenitását éppen a mostani kormány nyomja el. „Meg kellene akadályozni, hogy Washington 330 millió embert irányítson egyetlen birodalomként” – fogalmaz egyikük. De olyan vélemények is érkeztek, miszerint

Brüsszel rabszolgaságban tartja a tagállamokat,

és az unió „mélységesen korrupt” intézmény lett.

Magyarországot is megemlítik:

„Az EU reformjára vagy megszüntetésére vonatkozó lengyel-magyar forgatókönyv készen áll,

és néhány politikai vezető azt már bemutatta mind az EU-ban, mind Washingtonban” – írja egy lengyelországi jogi aktivista.

A populistákat reklámozta, de már saját pártja van

Az amerikai üzletember korábban is számos bejegyzésében támadta az Európai Uniót, cenzúrával vádolva, és támogatva a Brüsszel elleni amerikai szankciók bevezetésére irányuló felhívásokat.

Emellett például a tavalyi németországi szövetségi választási kampány idején erősen próbált beavatkozni a vezető EU-s állam belpolitikájába. Többször nyíltan arra szólította fel az embereket, hogy szavazzanak a radikális jobboldali AfD pártra, mert szerinte ők az „utolsó reménysugár", akik megmenthetik Németországot.

Erre reagálva a vezető politikusok is felháborodtak fő nyugat-európai partnerünknél, illetve a választások előtt ezrek vonultak utcára a demokrácia védelmében, a populizmus hirdetőivel szemben.

Elon Musk egy ideig Donald Trump közeli munkatársa volt, amíg össze nem vesztek és az amerikai elnök kiszorította őt a bizalmi köréből. A nyáron viszont azt is bejelentette, hogy megalapította az Amerika Pártot, amely

szembeszáll a kétpárti republikánus és demokrata rendszerrel.