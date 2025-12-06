Miután az EU a napokban bírságot szabott ki a vállalkozására, Elon Musk a saját, X közösségi platformján vágott vissza: felháborodott bejegyzésében
az Európai Unió megsemmisítését követeli.
Mint írja, ”az EU-t meg kell szüntetni, és a szuverenitást vissza kell adni az egyes országoknak, hogy a kormányok jobban képviselhessék népüket.”
Ezzel az általa korábban már hangoztatott, populista irányba vitte el azt a személyes sértésnek vett, 120 millió eurós európai büntetést, ami az amerikai külügyminisztert is feldühítette. Marco Rubio
„külföldi kormányok általi támadást” emleget az amerikai nép ellen.
Már kész a forgatókönyv, a magyarok is jegyzik
Az Európai Bizottság az X mikroblog szolgáltatást átláthatósági hiányosságok miatt szankcionálta: többek között a felhasználói fiókok megtévesztő hitelesítését említik, ellenőrzőjelek használatával – idézi a határozatot a Welt.
Musk arra nem tér ki, hogy megtámadja-e az EU döntését, viszont az egész európai közösség megszüntetésére irányuló felhívását az X profilja tetejére tűzte ki szombaton, hogy az az új bejegyzések miatt ne tűnjön el a hírfolyamban.
A posztot néhány óra alatt százezren kedvelték és 11 ezren véleményezték, bár nem minden esetben támogatóan. Például van, aki a reakciójában helyre tette a különc milliárdost, emlékeztetve rá, hogy
az EU „nem a Szovjetunió, amely bárkit is megszáll”,
hanem egy szuverén államok önkéntes közössége, amiből bármikor ki lehet lépni.
Többen az USA rendszerét bírálják, ahol az egyes államok szuverenitását éppen a mostani kormány nyomja el. „Meg kellene akadályozni, hogy Washington 330 millió embert irányítson egyetlen birodalomként” – fogalmaz egyikük. De olyan vélemények is érkeztek, miszerint
Brüsszel rabszolgaságban tartja a tagállamokat,
és az unió „mélységesen korrupt” intézmény lett.
Magyarországot is megemlítik:
„Az EU reformjára vagy megszüntetésére vonatkozó lengyel-magyar forgatókönyv készen áll,
és néhány politikai vezető azt már bemutatta mind az EU-ban, mind Washingtonban” – írja egy lengyelországi jogi aktivista.
A populistákat reklámozta, de már saját pártja van
Az amerikai üzletember korábban is számos bejegyzésében támadta az Európai Uniót, cenzúrával vádolva, és támogatva a Brüsszel elleni amerikai szankciók bevezetésére irányuló felhívásokat.
Emellett például a tavalyi németországi szövetségi választási kampány idején erősen próbált beavatkozni a vezető EU-s állam belpolitikájába. Többször nyíltan arra szólította fel az embereket, hogy szavazzanak a radikális jobboldali AfD pártra, mert szerinte ők az „utolsó reménysugár", akik megmenthetik Németországot.
Erre reagálva a vezető politikusok is felháborodtak fő nyugat-európai partnerünknél, illetve a választások előtt ezrek vonultak utcára a demokrácia védelmében, a populizmus hirdetőivel szemben.
Elon Musk egy ideig Donald Trump közeli munkatársa volt, amíg össze nem vesztek és az amerikai elnök kiszorította őt a bizalmi köréből. A nyáron viszont azt is bejelentette, hogy megalapította az Amerika Pártot, amely
szembeszáll a kétpárti republikánus és demokrata rendszerrel.
