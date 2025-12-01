Donald Trump nyitottnak tűnt arra, hogy nyilvánosságra hozza egy friss MRI-vizsgálat eredményeit, bár állítása szerint nem tudja, testének melyik részét vizsgálták a procedúra során – adja hírül a CNN.

„Ha nyilvánosságra akarják hozni, akkor rendben van, hozzák nyilvánosságra. Tökéletes” – fogalmazott az amerikai elnök még vasárnap az Air Force One fedélzetén újságíróknak válaszolva.

Ugyanakkor az a kérdés már keményebb dió volt, hogy pontosan mit is vizsgáltak rajta.

Fogalmam sincs. Csak egy MRI volt – a testem melyik részét? Nem az agyamat, mert elvégeztem egy kognitív tesztet, és kitűnően sikerült

– árulta el Trump.

Trump októberben elismerte, hogy MRI-vizsgálaton esett át a Walter Reed Nemzeti Katonai Orvosi Központban, azt azonban a Fehér Ház az elnök „rutinszerű éves kivizsgálásaként” emlegette. Ehhez képest áprilisban vett részt az éves orvosi vizsgálatán.

A Fehér Ház még júliusban jelentette be, hogy Trumpnál krónikus vénás elégtelenséget diagnosztizáltak. Ilyenkor bizonyos vénákban lévő billentyűk nem működnek megfelelően, ami lehetővé teszi a vér felgyülemlését az erekben, ezáltal duzzadást, nehézláb-érzést okozva, s potenciálisan súlyos szövődmények kísérhetik azt.

Emlékeztetnek, az MRI-vel kapcsolatos megjegyzések akkor hangzottak el, amikor Tim Walz, Minnesota kormányzója arra sürgette Trumpot, hogy hozza nyilvánosságra az MRI-vizsgálata eredményeit, miután az elnök becsmérlő kritikával élt a kormányzóval szemben.

Ismert, nyáron Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára azt nyilatkozta, hogy Trump átfogó vizsgálaton esett át, mely az érrendszeri szűrést is magában foglalta. Szavai szerint „nincs bizonyíték mélyvénás trombózisra vagy artériás betegségre”, és hogy a teszt összes eredménye „a normál tartományon belül” van.

Egyébiránt a 79 éves Trump rendszerint dicsekedett jó egészségével, és korábban a „valaha élt legegészségesebb elnöknek” nevezte magát.