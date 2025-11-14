A tavalyi évhez képest 1,1 százalékkal nő, és az idén a becslések szerint rekordmagasságot ér el a fosszilis tüzelőanyagokból származó globális széndioxid-kibocsátás – hívta fel rá a figyelmet az ENSZ 30. klímakonferenciáján, a brazíliai Belémben csütörtökön bemutatott jelentés.

A fosszilis tüzelőanyagok CO2-kibocsátása 2025-ben eléri a 38,1 milliárd tonnát, mivel a globális energiaigény növekedése továbbra is meghaladja a megújuló energiaforrások kapacitását – derült ki a Global Carbon Project nemzetközi tudományos konzorcium Global Carbon Budget 2025 című jelentésének előrejelzéséből.

A tanulmány szerzői arra figyelmeztettek, hogy a globális felmelegedés legfeljebb 1,5 Celsius-fokos korlátozása a jelenlegi körülmények között tarthatatlan, továbbá hangsúlyozták, hogy a klímaváltozás miatt az óceánok és erdők széndioxid-elnyelő kapacitása is gyengül.

A kutatást vezető Pierre Friedlingstein, az Exeteri Egyetem professzora szerint a jelenlegi kibocsátás mellett még 2030 előtt elfogy a küszöbérték megtartásához szükséges, fennmaradó 170 milliárd tonnányi széndioxid-kibocsátási keret.

„Becsléseink szerint a klímaváltozás jelenleg csökkenti a szárazföld és az óceánok együttes széndioxid-elnyelő képességét, ami egyértelmű jelzés a Föld bolygótól, hogy drasztikusan csökkentenünk kell a kibocsátást" – fűzte hozzá.

Corinne Le Quere, az East Anglia Egyetem professzora figyelmeztetett rá, hogy az eredmények nem elegendők a klímaváltozás elleni küzdelem kitűzött céljainak eléréséhez.

„Az éghajlatváltozás elleni küzdelem eredményei láthatóak: 35 országnak sikerült csökkentenie kibocsátását, miközben gazdasága növekedett".

A tudós szintén aggasztónak nevezte a klímaváltozás széndioxid-elnyelőkre gyakorolt hatását, ami szerinte azt támasztja alá, hogy sürgős cselekvésre van szükség.