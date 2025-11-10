A gazdag országok elvesztették lelkesedésüket az éghajlati válság kezelése iránt, mondta a COP30 vezetője. André Corrêa do Lago, az ENSZ klímatárgyalásainak brazil elnöke szerint az országoknak követniük kellene Kína példáját a tiszta energia terén, amely rendületlenül tör előre a tiszta energiát előállító berendezések gyártásában és használatában – írta a The Guardian.

Belémben, az amazonasi esőerdőben fekvő városban két hétig zajlik a Cop30 konferencia 194 ország minisztereivel és magas rangú tisztviselőivel, akik terveket dolgoznak ki a párizsi megállapodásban meghatározott 1,5 Celsius-fokos fűtési határértéken belül maradáshoz, a fosszilis tüzelőanyagok fokozatos kivonására, valamint ahhoz, hogy a szegény országok megkapják a szükséges segítséget.

Egy kulcsfontosságú klímavédelmi ígéret már biztosan kútba esett.

A 2021-es glasgow-i COP26 konferencián az Egyesült Királyság, az Egyesült Államok, az EU és más országok megkötötték a globális 30 százalékos metánkibocsátás-csökkentési ígéretet 2030-ra. Ezt követően körülbelül 159 ország csatlakozott a megállapodáshoz.

A Kayrros műholdas elemző cég adatai szerint azonban néhány fő aláíró ország, az Egyesült Államok, Ausztrália, Kuvait, Türkmenisztán, Üzbegisztán és Irak együttes kibocsátása most 8,5 százalékkal meghaladja a 2020-as szintet. Kuvait és Ausztrália előrelépést tett a kibocsátások csökkentésében, de az amerikai olaj- és gázipari tevékenységekből származó kibocsátások 18 százalékkal nőttek.

Antoine Rostand, a Kayrros elnöke azt mondta: az évről évre tett ígéretek és az éghajlat romló állapota ellenére a metánkibocsátás emelkedik. Csak reménykedni lehet, hogy a dolgok megváltoznak – fogalmazott.