Idén a fenyőfa árak átlagosan 10-15 százalékkal alakulhatnak a tavalyi szint felett. Az Agroinform.hu piaci kereskedők körében végzett felmérése szerint

a lucfenyőt 5 ezer forint körüli,

az ezüstfenyőt 7-8 ezer forint közötti,

míg a nordmann fenyőt 10-12 ezer forint közötti

méterenkénti áron kínálják az idei szezonban az utcai és piaci standokon megjelent alkalmi fenyőárusok.

A mezőgazdasági portál múlt heti felmérése ugyanakkor azt mutatja, hogy az előrejelzett áremelkedés érdemben nem befolyásolja a korábbi a vásárlási szokásokat. A válaszadók többsége, 53 százaléka azt jelezte, hogy évente egyszeri kiadásról lévén szó idén is a szokásos fajtájú és méretű fenyőt fogja megvenni. 19 százaléknyian esetleg a tervezett méretben lépnek majd vissza. 16 százalék igyekszik olcsóbb beszerzési hely keresésével vagy ügyesebb alkuval kompenzálni az áremelkedést. Olcsóbb fajtára csupán 8 százaléknyian váltanának, és mindössze 4 százaléknyian fogják meggondolni, hogy eddigi szokásukkal szakítva idén vesznek-e egyáltalán fenyőfát.

A vásárlók 61 százaléka legfeljebb 10 ezer forintot tervez költeni fenyőfára, ám ezt a keretet a piaci realitásokkal szembesülve egy részük jó eséllyel túllépi majd.

20 ezer forint feletti kiadással a vevők 15 százaléka kalkulál.

59 százalék azok aránya, akik a legdrágább fenyőfaj, a nordmann fenyő iránt érdeklődnek.

A lucfenyő 24, míg a az ezüstfenyő 14 százalékos értékkel áll a népszerűségi lista következő helyein. A mindössze 3 százalékot kitevő további fajták közül a feketefenyő mellett a kolorádófenyő érdemel még külön említést, amely a gombafertőzés miatt visszaesett duglászfenyőt pótolja a kínálati palettán.

58 százaléknyian másfél méter feletti, 42 százaléknyian e méretnél kisebb fenyőt terveznek vásárolni, gyökeres, földlabdával árusított fenyők iránt pedig a vásárlók 18 százaléka érdeklődik. Az, hogy végül mennyi fenyőfa fogy el karácsony előtt, csupán az utolsó napokban fog kiderülni, a vásárlók 37 százaléka ugyanis az utolsó hétre hagyja a fenyő megvételét.

A felmérés arra is kitért, hogy mennyire kedveltek a műfenyők. Ennek alapján jelenleg a lakosság negyede díszít karácsonykor élő helyett műfenyőt. Az ezt választók körében a környezet védelme a leggyakoribb indok (48 százalék), de sokan emelik ki a több éven át lehetséges felhasználhatóság miatti árelőnyt, illetve a kiszáradásból fakadó levélhullás hiányát is.

Ugyanakkor tudni kell, hogy a karácsonyfának ültetett fenyő összességében környezetbarátabb, mint a műfenyő - hívja fel a figyelmet az agrárportál. Termesztése igen hasonló más mezőgazdasági növényekéhez, a kidobott fák többségét pedig komposztálják, így azoknak sem az előállítása, sem a megsemmisítése nem terheli jelentősen a környezetet. Vásárlásukkal pedig nem távol-keleti gyártókat, hanem nagyrészt hazai termelőket támogatunk - tették hozzá.

Magyarországon egyébként ma 600-700 családi gazdaság termeszt 3000-3500 hektáron fenyőfát. Az éghajlat változása jelentős kihívást jelent a hazai termesztőknek, mivel egyik fenyőfajta sem bírja jól a szárazságot, a páratartalom hiánya legyengíti a fákat, ez pedig megkönnyíti a kártevőkkel való fertőződést. „Az aszályos év, és a kártevők elleni védelem gyorsan növekvő költségei miatt elkerülhetetlen az árak emelkedése. Ugyanakkor a dán fenyőimport is drágult idén, így a hazai fenyőágazat a nehézségek dacára idén is meg tudja őrizni piaci részesedését: a jó minőségű hazai fenyők idén is képesek kielégíteni a hazai kereslet 75-80 százalékát - nyilatkozta Győrfy Balázs, Zala megyei fenyőfatermesztő, a frissen alakult Karácsonyfa Gazdakör elnöke az Agroinform.hu-nak.