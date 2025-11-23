A vállalat Main Streets Across the World című, immár 35. alkalommal megjelenő jelentése szerint, a londoni New Bond Street megelőzte Milánó Via Montenapoleone utcáját (2 179 USD/négyzetláb/év), mely tavaly az első európai helyszínként került a globális ranglista élére, valamint az ikonikus new yorki Upper Fifth Avenue-t (2 000 USD/négyzetláb/év) is.

A Cushman & Wakefield saját adatbázisára építve a jelentés 141 prémium belvárosi lokáció bérleti díját vizsgálja világszerte, amelyek többsége a luxuspiacra épül. A riport tartalmazza a legdrágább helyszíneket rangsoroló globális indexet is.

„A New Bond Street bérleti díjainak növekedését az erős kereslet, a korlátozott kínálat és a folyamatos közterületi beruházások hajtják, amelyek mind megerősítették az utca globális kiskereskedelmi jelentőségét” – mondta Duncan Gillard, a Cushman & Wakefield Central London kiskereskedelmi vezetője.

„Különösen a Clifford Street és Burlington Gardens közötti ékszernegyed vált a világ egyik legnagyobb presztízsű kiskereskedelmi lokációjává. Sok bérlő hosszú távú bérleti szerződésekkel biztosítja helyzetét ezen a kivételes értékű területen.”

Kép: Economx

Világszinten a bérleti díjak átlagosan 4,2 százalékkal növekedtek, a vizsgált piacok 58 százalékában emelkedést tapasztaltak. Amerika vezette a regionális növekedést 7,9 százalékkal, elsősorban a dél-amerikai devizahatások miatt.

Európa stabil, 4 százalékos éves növekedést produkált, a kiemelkedően teljesítő Budapesttel és Londonnal. Eközben az ázsiai–csendes-óceáni térségben a növekedés 2,1 százalékra lassult, amelyet India és Japán erős teljesítménye ellensúlyozott a kínai és délkelet-ázsiai gazdasági kihívások mellett.

„Budapest tovább erősíti pozícióját Közép- és Kelet-Európa prémium kiskereskedelmi lokációjaként. A bérleti díjak 33 százalékos emelkedése az erős keresletet tükrözi, és jól mutatja, hogy a Fashion Street, mely idén megelőzte a Váci utcát a rangsorban, Budapest legkeresettebb kiskereskedelmi lokációjává vált” – mondta Szabó Viktória, a Cushman & Wakefield magyarországi kiskereskedelmi üzletágának vezetője.

Számos márka, amely korábban a Váci utcán nyitotta meg zászlóshajó üzletét, ma már a Fashion Streetet választja, amely hasonló gyalogosforgalommal és vonzó, környezetével növeli a márkák láthatóságát. A tartós piaci érdeklődés további, magas színvonalú kiskereskedelmi utcák kialakításának lehetőségét is jelzi Budapesten.