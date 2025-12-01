Két díjat nyert a TRIBE Budapest Airport Hotel a Klasszis TopDesign 2025 versenyen, amely a hazai HoReCa-szektor egyik legrangosabb szakmai megmérettetése.

A november 25-én megrendezett gálán a szállodát fejlesztő WING „Az év Klasszis TopDesign bárja/pub-ja, kávézója, cukrászdája” (TRIBE Budapest Airport Hotel – Skybar), valamint „Az év Klasszis TopDesign restrooms” elismerésekkel lett gazdagabb. A szakmai zsűri a hotel kiemelkedő építészeti és belsőépítészeti megoldásait, komplex designfilozófiáját és magas színvonalú vendégélményét díjazta.

A TRIBE Budapest Airport Hotel a WING és a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér együttműködésében valósult meg, közvetlenül a 2-es terminál mellett, a meglévő ibis Styles szállodával összeköttetésben. A 167 szobás, négycsillagos superior lifestyle dizájnközpontú hotel a világ 21. TRIBE szállodája, és a legújabb repülőtéri egység a márka nemzetközi portfóliójában. A májusban átadott szálloda a második TRIBE hotel Budapesten a szintén WING által fejlesztett, Liberty vegyesfunkciós épületében elhelyezkedő TRIBE Budapest Stadium után.

A szálloda különleges terei és kimagasló szolgáltatásai – a panorámás Skybar, a TRIBE Table étterem, valamint a modern konferencia- és fitneszterem – a nemzetközi TRIBE márka filozófiáját követve az urbánus életstílust és a funkcionalitást ötvözik. Az épület és belső terei a kortárs dizájn és a fenntarthatóság egységét képviselik, amit a BREEAM minősítés és az Access4you tanúsítvány is igazol.

A TRIBE Budapest Airport Hotelt az Aspectus Architect tervezte, a belsőépítészeti koncepciót az este’r partners készítette, az üzemeltetést pedig a WING és az Accor közösen végzi.