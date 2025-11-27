A Mártonhegy Villapark Buda egyik legmagasabb presztízsű részén, a XII. kerületi Bürök utca 77-87. szám alatt, a LIVING fejlesztésében valósul meg. A lakóparkban összesen 48 lakás kerül kialakításra öt dél-délkeleti fekvésű villaépületben, amelyeket a Sas-hegyre, Újbudára, illetve a Széchenyi hegyre néző, zavartalan panoráma jellemez.

A kínálat a praktikus, egy hálószobás lakásoktól egészen a tágas, nagy terasszal rendelkező, 148 négyzetméteres exkluzív penthouse-okig terjed, melyek a vételár részeként egyedileg tervezett, prémium minőségű gépesített konyhával kerülnek kialakításra.

Minden lakást átlagon felüli műszaki tartalom és energiahatékony megoldások jellemeznek, amelyek hosszú távon biztosítják a gazdaságos üzemeltetést: a lakópark A+ energetikai besorolású lakásaihoz olyan műszaki megoldások tartoznak, mint a hőszivattyús mennyezetfűtés–hűtési rendszer, az intelligens vezérlésű motoros zsalúzia - mely a lakás vételárát képezi, illetve a hővisszanyerős szellőztető rendszer, ami friss levegőellátást és energiahatékonyságot biztosít a beltéri levegő minőségének javításáért.

„A Mártonhegy Villapark tervezése során célunk az volt, hogy a városi infrastruktúra közelségét és a budai hegyvidék nyugalmát ötvözzük egy értékálló ingatlanban. Kiemelten ügyeltünk arra is, hogy a fejlesztés harmonikusan illeszkedjen a környező építészeti megoldásokhoz, ami végül a 9–10 lakásos, villaszerű épületek megalkotását eredményezte” – fogalmazott Tatár Tibor, a WING Zrt. magyarországi lakó- és irodafejlesztési üzletágainak vezetője.

Kép: WING

A LIVING a tervezés során kiemelt figyelmet fordított a zöldterületek és közösségi terek kialakítására is. Az épületek környezetét egy nagyméretű, 5000 négyzetméteres zöldfelület veszi körül, amely nemcsak esztétikai élményt nyújt, hanem a fenntarthatóság és a környezettudatos életmód szempontjait is támogatja. A projekt további kerti rekreációs területeket is biztosít, amelyek tökéletes helyszínt kínálnak baráti összejövetelekhez és közös élményekhez a szabadban.

A Mártonhegy Villapark a Lakhatási Tőkeprogramban elnyert tőkebefektetésnek köszönhetően valósul meg.