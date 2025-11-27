A párizsi székhelyű FIABCI célja, hogy nemzetközi szinten bemutassa a kiemelkedő ingatlanfejlesztéseket, ösztönözze a szakmai tudásmegosztást és az együttműködést. Magyar Tagozatának pályázata a hazai ingatlanszakma egyik legrangosabb elismerése, amelynek célja a hazai fejlesztők kiemelkedő munkájának elismerése, a projektjeik bemutatása a szakmai és szélesebb közönségnek.

A november 21-én megrendezett díjátadó gálán a WING a Liget Center felújításáért több elismerésben is részesült. A projekt a saját kategóriájában első díjat nyert, emellett a fejlesztés kiemelkedő színvonalú megvalósításáért megosztott harmadik helyet ért el az összes nevezett között. A szakmai zsűri továbbá a WING-nek ítélte az Irodakereső.info különdíját, valamint a Magyar Építőszövetség különdíját is.

A projekt a műemléki oltalom alatt álló Liget Center Classic és Auditorium teljes körű, kivételesen összetett rekonstrukcióját, valamint egy új, hatszintes, prémium kategóriás boutique irodaház, a Liget Center Vitrum megépítését foglalta magában. Az egykori MÉMOSZ (Magyarországi Építőipari Munkások Országos Szövetsége) székház felújítása egyszerre volt példamutató örökségvédelmi és építészeti munka, amelynek eredményeként a magyar modernizmus egyik különleges épülete korszerű irodakomplexumként született újjá.

A vállalat a kivitelezés és a működtetés során is kiemelt hangsúlyt helyezett a környezettudatosságra: zöld, korszerű és a műemléki védettség előírásainak megfelelő anyagokat választott, figyelembe véve a környezettudatosságot és a hosszú távon is fenntartható működést.

Kép: WING

Az épületegyüttes elemei „A” vagy magasabb energiahatékonysági besorolást kaptak, a Vitrum épülete BREEAM „Very Good” minősítéssel rendelkezik, a teljes projekt 100 százalékban zöld villamos energiával működik, a több mint 70 éves Auditorium pedig egy közel nulla energiafelhasználású épületként született újjá. A Liget Centerben megújuló energiaforrások, hőszivattyús rendszerek, modern épületfelügyeleti megoldások és zöldtetők támogatják a környezetbarát működést.

A WING a felújítás során megőrizte az eredeti épületek modernista karakterét, miközben kortárs funkciókkal, illetve a legkorszerűbb technológiai és energetikai megoldásokkal látta el a házat. A projekt tervezője a TIBA Építész Stúdió, a generálkivitelezést a WORKUP, a FITOUT erre szakosodott üzletága végezte, a tájépítészetért az S73 Stúdió, az RTL-területeinek belsőépítészetért pedig a LAB5 architects felelt.

A Liget Center Classic és Auditorium épületeit 2024 nyara óta az RTL Magyarország hírigazgatósága, stúdiói és irodái használják, a Classic épületbe pedig 2026 elején költözik a neves nemzetközi ügyvédi iroda, a Wolf Theiss, míg a teljesen új Vitrum épület modern irodaterületeket kínál a belvárosban.