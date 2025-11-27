“Ahogy számos más területen, az ingatlanszektorban is elkerülhetetlen az AI térnyerése, ami a hatékonyságnövelés mellett kockázatokat rejthet magában. Az EU tavalyi mesterséges intelligencia használatára vonatkozó rendelete már tartalmazott bizonyos előírásokat. A RICS standardja ezeket szakmaspecifikusan is rendszerbe foglalta” – mondta Kákosy Zsolt MBA FRICS, az RICS európai elnökségének Közép- és Kelet-Európát képviselő tagja, az ICON Real Estate Management property management senior igazgatója

Az ember továbbra is fontos

Az új szabályozás célja nem a technológia visszaszorítása, hanem egy biztonságos és átlátható keretrendszer megteremtése az AI használatához, ahol az innováció nem megy a szakmai minőség rovására. A szabvány legfontosabb üzenete az emberi tényező megkerülhetetlensége.

“Az AI nem veszi el az embertől a munkát, viszont a munkaköröket lehet, hogy megváltoztatja. Ez hatással lesz a management munkájára és belső változásokat is előidézhet. A technológia feladata az, hogy támogassa az emberek munkáját, nem pedig az, hogy helyettesítse, de a változást tudatosan menedzselni kell és megfelelő képzésre van szükség egy AI stratégia keretében” – tette hozzá a szakember.

A szervezeteknek már most fel kell készülniük arra, hogy bizonyos munkafolyamatok átalakulnak, új kompetenciákra lesz szükség, és megjelennek olyan szerepkörök, amelyek az AI-eszközök felügyeletére vagy alkalmazására fókuszálnak.

A szakértő rámutatott, hogy a mindennapi gyakorlatban az AI „másodpilóta-szerepe” is szigorú felügyeletet követel meg, és adatok ellenőrzése elkerülhetetlen. Kiemelte a Shadow IT (informatikával kapcsolatos hardver vagy szoftver egyén általi, a szervezet központi informatikai csoportjának tudta vagy jóváhagyása nélküli használatának) veszélyét is.

"A transzparencia nemcsak elvárás, hanem kulcs is az ügyfélelégedettség eléréséhez. Az összes új technológiai innovációt a szakmai felelősséggel összhangban, etikusan kell használnunk. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy lehetőleg előre és írásban kell tájékoztatnunk megbízóinkat, ha a munkafolyamat bármely részében mesterséges intelligenciát alkalmazunk.” – fogalmazott a szakember, aki azt is elárulta, hogy a RICS szabályzat életbe lépése után ezeket a szerződésbe is bele kell foglalni.

Responsible AI, ami túlmutat az adatvédelemen

A RICS új szabványa az AI-használat számtalan aspektusára kitér, de ami a legfontosabb, az a felelős használat, azaz a responsible AI. Ez nem csak megfelelésről vagy technikai kontrollról szól. Ez egy szemlélet, amely a cég működésének minden aspektusára kiterjed a döntéshozataltól kezdve a beszállítók átvilágításáig.

A szakember szerint az AI felelős használata közvetlenül kapcsolódik az ingatlanszektor ESG-vállalásaihoz. „A technológia jelentősen hozzájárulhat a környezeti fenntarthatósághoz, például okosépület-üzemeltetéssel, fogyasztási adatok elemzésével vagy előrejelzéssel. Ezzel csökkenthetjük az energiafelhasználást, a keletkező hulladék mennyiségét és a karbonlábnyomot, de erősíti a társadalmi és irányítási vonatkozásokat is.”

Ugyanakkor a legújabb AI-ajánlások a vállalatirányítás szintjén is érvényesíthetőek. „A governance (irányítás) ma már azt is jelenti, hogy egy cég etikus, átlátható, dokumentált módon működteti technológiai folyamatait. Az ingatlanpiacon ennek szerepe a következő években csak erősödni fog” – véli a szakember. „A cél nem az, hogy megállítsuk az AI fejlődését, hanem hogy biztonságos és felelős módon integráljuk a működésünkbe” – foglalta össze Kákosy.

Az új előírás 2026. március 9-én lép hatályba globálisan, így a magyarországi RICS tagoknak és szabályozott cégeknek eddig az időpontig kell felkészülniük és integrálniuk működésükbe a felelős AI-használat követelményeit.