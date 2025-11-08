Balogh Petya: A mesterséges intelligencia lesz az új elektromosság

Európa is belépett az AI-korszakba, hiszen a befektetések 40 százaléka már a mesterséges intelligenciához köthető – véli Balogh Petya. A Start Holding elnöke szerint ez nem csupán technológiai trend, hanem gazdasági fordulópont is: az AI ma már nem egy külön iparág, hanem egy olyan alaptechnológia, mint az elektromosság.

„A mesterséges intelligencia mindenhol ott lesz – a termékekben, a szolgáltatásokban, a döntésekben. Nincs többé AI és minden más: mostantól minden AI-os lesz” – mondta az Economx podcastjében Balogh Petya.

A startupvilágban ez az időszak szerinte egyszerre kihívás és aranykor. A kiszámíthatatlan piac olyan, mint egy viharos tenger, ahol a bátrak és gyorsak fognak igazán nagyot nyerni. De hogyan érdemes elindulni ebben a világban?

