Balogh Petya: A mesterséges intelligencia lesz az új elektromosság

Európa is belépett az AI-korszakba, hiszen a befektetések 40 százaléka már a mesterséges intelligenciához köthető – véli Balogh Petya. A Start Holding elnöke szerint ez nem csupán technológiai trend, hanem gazdasági fordulópont is: az AI ma már nem egy külön iparág, hanem egy olyan alaptechnológia, mint az elektromosság.
Tieger Endre
, 2025. november 25. Fotó: Economx / Hartl Nagy Tamás - Balogh Péter szoftverfejlesztő, üzletember, az NNG navigációsszoftver-gyártó cég alapítója, angyalbefektető. 2019 óta a Cápák között televíziós műsor szereplője. A STRT Holding elnöke
„A mesterséges intelligencia mindenhol ott lesz – a termékekben, a szolgáltatásokban, a döntésekben. Nincs többé AI és minden más: mostantól minden AI-os lesz” – mondta az Economx podcastjében Balogh Petya.
A startupvilágban ez az időszak szerinte egyszerre kihívás és aranykor. A kiszámíthatatlan piac olyan, mint egy viharos tenger, ahol a bátrak és gyorsak fognak igazán nagyot nyerni. De hogyan érdemes elindulni ebben a világban?
Erről is szó volt az adásban:
- Milyen AI-projektekbe áramlik ma a legtöbb pénz Európában?
- Hogyan tud egy magyar startup is bekapcsolódni a globális AI-forradalomba?
- Miért gondolja Balogh Petya, hogy az AI-nak nem lesz „egy győztese”, hanem mindenkié lehet?
- Hogyan változtatja meg az AI a befektetési döntéseket és a vállalkozói stratégiát?
- Mi a legnagyobb hiba, amit most el lehet követni az AI-korszak elején?