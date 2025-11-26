A HP a következő három évben akár hatezer munkahelyet szüntethet meg a mesterséges intelligencia (AI) egyre szélesebb körű alkalmazása miatt – jelentette be a cég szerdán. A számítógép- és nyomtatógyártó, amely egy éve még közel 58 ezer embert foglalkoztatott, korábban mintegy hétezer fős létszámleépítést jelentett be, amit később további 1000-2000-rel megtoldott, és ezt a számot növelte meg most újabb mintegy hatezerrel.
A HP közlése szerint az új létszámcsökkentés egy szélesebb körű terv részét képezi, aminek a célja az innováció, a termelékenység és az ügyfél-elégedettség fellendítése a mesterséges intelligencia segítségével.
A HP a legutóbbi pénzügyi negyedévében 55,3 milliárd dolláros bevételt ért el, ami mintegy 3 százalékos növekedést jelent éves szinten, ugyanakkor az adózott eredménye 9 százalékkal, 2,5 milliárd dollárra csökkent.
