A magas árak miatt egyre többen vettek fel hiteleket ingatlanvásárláshoz az elmúlt hónapok során, amihez persze az is hozzájárult, hogy a 6,2-6,5 százalékos kamatok már nem riasztották el az ingatlanvásárlókat, akik azzal is tisztában voltak, hogy ha később kedvezőbbé válna a kamatkörnyezet, akkor könnyedén újra tudják finanszíroztatni hitelüket akár a saját bankjukkal is - elemzik a piacot a Balla Ingatlan szakértői.

Alapvetően két kategóriával találkozhatunk: az egyik típusú hitelfelvevőnek legfeljebb 20-30 százalék önerő áll a rendelkezésére, a vételár fennmaradó részét hitelből fedezi, míg a másik típusúnak már csak 20-30 százaléknyi összegű hitelre van szüksége. Ráadásul ahogy emelkednek az ingatlanárak, úgy kénytelenek egyre inkább és egyre nagyobb mértékű hitelfelvételekkel élni a vevők.

Bár jelentős számú hitelfelvétellel találkozhatunk az ingatlanvásárlóknál , a CSOK plusz , a Babaváró , illetve a kamattámogatott fix futamidős hitelek továbbra is keresettek. Ezek összege 1-2 millió forinttól 30-40 vagy ritkán az 50 millió forintig terjed. De például a fiataloknak kínált 5 százalékos jelzáloghitelnek nincs jelentősebb hatása, mivel annyira szigorúak a feltételei, hogy csak néhány száz tranzakciót érint.

Jellemzően 15-70 millió forint közötti hitelösszeget vesznek fel a vásárlók, és ennek nagyságában a jövőben sem várható jelentősebb változás. A vevők a 6-6,5 százalékos kamatokkal még mindig jobban járnak, mint ha egy év múlva vásárolnának valamivel talán alacsonyabb kamatú hitellel, de jóval magasabb ingatlanárak mellett.