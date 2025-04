Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője szerint első ránézésre ugyan kiváló, hogy az idei év első két hónapjában történelmi rekordra, 245,2 milliárd forintra futott fel a megkötött lakáshitel szerződések száma, ami közel 47 százalékos növekedést jelent a 2024-es 167 milliárdos értékhez képest.

Ám a dolgok mélyére ásva azt látjuk, hogy valami megbicsaklott a lakáshitelezésben. A problémákat egyelőre elfedi, hogy az adósoknak a megugró árak miatt nagyobb összegű lakáshitelt kell felvenniük, és így a kihelyezett összegben kitart a gyors növekedés. A tavaszi hónapokban az egyre magasabb bázis miatt ez már kevésbé fogja tudni szépíteni a statisztikákat.

Önmagában már az is érdekes, hogy az év második hónapjában 4 százalékkal csökkent a folyósított lakáshitelek 120,3 milliárd forintos összege a januári kihelyezéshez képest. Ez azt mutathatja, hogy az ügyfelek a visszatérő infláció miatt újból megfontoltabbá váltak.

Ugyanakkor itt még nem érdemes messzemenő véleményt formálni, az viszont érdekesebb a BiztosDöntés.hu szakértője szerint, hogy február végéig a bankok mindössze 10.206 piaci kamatozású lakáshitel szerződést kötöttek ügyfeleikkel, ami 5 százalékos visszaesést mutat a 2024-es január-februári teljesítményhez képest.

Gergely Péter szerint az adatokat az menti, hogy tavaly év elején egy átlagos hitelszerződés még csak 11,8 millió forintról szólt, ehhez képest az idei év első két hónapjában már 62 százalékkal magasabb, átlagosan 19,1 millió forintra szerződtek piaci alapon az ügyfelek a pénzintézetekkel.

Óvatos reményre az ad egyedül okot, hogy a februári 5039 szerződés már 3,8 százalékos növekedést mutat éves szinten – ám az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy az év 2. hónapjában 128 lakáshitel szerződéssel kevesebbet írtak alá az ügyfelek, mint januárban.

A támogatott hitelek is belassultak

Amiatt persze nem szomorkodnak a pénzintézetek, hogy a piaci kamatozású lakáshitelek mellett szépen fut fel a támogatott hitelek állománya. Az év első 2 hónapjában a CSOK Plusz által hajtott piacon 52,3 milliárd forintot helyeztek ki a bankok az ügyfeleiknek, ami 30 százalékkal haladja meg a 2024 év eleji kihelyezést.

Ugyanakkor itt is akadnak figyelmeztető jelek. A növekedés ugyanis itt döntően annak köszönhető, hogy az elmúlt év elején még rendkívül visszafogottan indult be a támogatott hitelek piaca. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy az idei év 2. hónapjában csak 1063 támogatott lakáshitel szerződést kötöttek a bankok az ügyfeleikkel, ez 2024 márciusa - a CSOK Plusz berobbanása óta - a legkevesebb létrejött szerződést jelenti.

Ugyanez mondható el a februárban folyósított 25,1 milliárd forintos hitelösszeg esetében is - a kihelyezési statisztikákat itt is az emeli meg, hogy a tavaly őszi 21,5-22,5 millió forintos átlagos hitelösszeg helyett idén februárban átlagosan 23,6 millió forintra szerződtek a CSOK Pluszt igénybe vevő ügyfelek a pénzintézetekkel.

Már nem sokáig szépíti a statisztikát a megugró hitelösszeg

Az igazság pillanata a pénzügyi szakértő szerint a II. negyedévben jöhet el: 2024-ben, ezekben a hónapokban 20 ezer felett volt a szerződések összesített száma, havonta átlagosan 6874 szerződést írtak alá az ügyfeleikkel a bankok, sőt júliusban a 7200-at is meghaladta a jóváhagyott hitelkérelmek száma. Ezen belül a piaci lakáshitel-szerződések száma a 16 ezret is meghaladta 2024 II. negyedévében.

Ahhoz, hogy a piaci hitelek száma ne mutasson visszaesést éves összevetésben 10 százalékot meghaladó növekedést kell elérni – ellenkező esetben továbbra is csak azzal lehet büszkélkednie a hitelpiacnak, hogy a megugró árak miatt az átlagos hitelösszeg emelkedése tartja a dinamikát.