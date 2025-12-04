Márciusban megrendezik az év egyik legnagyobb lakóingatlan-eseményét, a Lakópark XPO-t, ahol a szakma és a vásárlók két napra a hazai ingatlanpiac középpontjába kerülnek. Az esemény nem csupán egy expó és konferencia: igazi élmény- és tudásplatform is, ahol a szakma és a lakásvásárlók találkoznak. A résztvevők bepillantást nyerhetnek a legújabb lakópark-projektekbe, megismerhetik a piaci újdonságokat, és első kézből kaphatnak inspirációt a jövő otthonához.

„A Lakópark XPO az a hely, ahol a hazai ingatlanpiac valódi találkozóhelyévé válik. Ez a kétnapos esemény nem csupán kiállítás: itt a szakma és a vásárlók közvetlen kapcsolatba léphetnek egymással, a látogatók első kézből ismerhetik meg a teljes otthonteremtési ökoszisztémát” – mondta Fodor Dániel, Az Év Irodája és Az Év Lakóparkja verseny főszervezője.

Március 20-án az ingatlanszakma képviselői találkozhatnak egy szakmai konferencián, ahol a legfrissebb piaci trendekről, fejlesztésekről és innovációkról hallhatnak előadásokat. Ezen a napon adják át Az Év Irodája és Az Év Lakóparkja verseny díjait is egy exkluzív esemény keretében, elismerve a hazai lakóingatlan-piac legkiemelkedőbb fejlesztéseit és tervezőit.

Új iránytű a lakásvásárlóknak Az Év Lakóparkja verseny 2025-ben indult útjára, a hazai piac egyik legfrissebb és legátfogóbb megmérettetése a Zenga főtámogatásával. A program a szervezők korábbi díjainak – Az Év Irodája és a Real Estate Awards – sikerére épít, ám kifejezetten a lakóingatlan-piacra fókuszál. Célja kettős: egyrészt szakmai szempontból értékelni és díjazni a legkiemelkedőbb lakóparkokat és fejlesztőket, másrészt hasznos iránytűt adni a lakásvásárlás előtt állóknak, hogy könnyebben eligazodjanak a sokszor átláthatatlannak tűnő piacon.

Március 21-én pedig a kapuk megnyílnak a nagyközönség előtt: a szervezők háromezer érdeklődőt várnak, akik aktívan keresnek új otthont vagy befektetési lehetőséget. A kiállításon a nagy fejlesztők bemutatják legújabb projektjeiket, emellett bútor-standokkal, interaktív bemutatókkal és további programokkal várják a látogatókat.

A résztvevők megismerkedhetnek az újépítésű lakóparkokkal, lakberendezési- és belsőépítészeti szolgáltatókkal, sőt, iránytűt kínálnak a befektetési és támogatási lehetőségekhez is. A nap folyamán előadások és workshopok segítik a tudatos választást: elsőlakás-vásárlók, kisbefektetők, családok mind-mind kaphatnak hasznos tippeket az otthonkereséshez.