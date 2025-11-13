Magas szintű tárgyalásokra került sor az üzbég fővárosban, Taskentben, ahol Jászai Gellért, a 4iG Nyrt. elnöke és Magyarország nemzetközi üzleti kapcsolatok fejlesztéséért felelős rendkívüli és meghatalmazott nagykövete a két ország gazdasági együttműködésének újabb lehetőségeiről egyeztetett. A megbeszéléseken részt vett Rózsa József, Magyarország Üzbegisztánba akkreditált nagykövete is.

A magyar delegáció Zsamshid Hodzsaev miniszterelnök-helyettessel, Laziz Kudratov befektetési, ipari és kereskedelmi miniszterrel, valamint Sukhrat Vafajevvel, az Üzbegisztáni Újjáépítési és Fejlesztési Alap vezetőjével találkozott. A tárgyalások középpontjában a digitális infrastruktúra modernizálása, a távközlési szolgáltatások fejlesztése, valamint egy közös magyar–üzbég befektetési alap létrehozásának előkészítése állt.

A felek áttekintették a „Digitális Üzbegisztán 2030” nemzeti programhoz kapcsolódó együttműködési lehetőségeket is, amelyek révén a magyar vállalatok aktív szerepet vállalhatnak az ország technológiai modernizációjában. A tervek szerint az új alap a magyar–üzbég gazdasági partnerség hosszú távú finanszírozási pillére lehet, támogatva a digitalizációs, energetikai és ipari fejlesztéseket.

Jászai Gellért a találkozó után kiemelte: Üzbegisztán gyorsan fejlődő, komoly technológiai potenciállal rendelkező ország, ahol a magyar cégeknek egyre több lehetőségük van stratégiai együttműködésekre. Mint mondta, a mostani egyeztetések „újabb fontos lépést jelentenek a két ország gazdasági kapcsolatainak mélyítésében”, különösen a távközlés és az infokommunikáció területén.

A látogatás jelentősége abban is megmutatkozik, hogy a magyar–üzbég kapcsolatok idén tavasszal kibővített stratégiai partnerségi szintre léptek. A mostani taskenti konzultációk így szerves folytatásai az év elején megkezdett tárgyalásoknak, amelyek a digitális gazdaság, az energetika és az ipari innováció területeire fókuszálnak, erősítve Magyarország jelenlétét Közép-Ázsiában.