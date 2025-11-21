Távozik a 4iG Nyrt. igazgatóságából a mai nappal Pedro Vargas Santos David, aki 2021 óta volt az igazgatóság tagja. A vállalatcsoport közleménye szerint a szakember az elmúlt négy évben aktívan támogatta a cégcsoport fejlődését, és fontos szerepet játszott a 4iG Csoport átfogó növekedési stratégiájának megvalósításában, valamint nemzetközi terjeszkedésében.

Jászai Gellért, a 4iG Nyrt. elnöke az igazgatóság nevében köszönetét fejezte ki Pedro Vargas Santos David többéves elkötelezett munkájáért és támogatásáért.

